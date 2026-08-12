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12 августа, 11:16
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Депутат думы Соликамска Евгений Гааг погиб в зоне СВО

Евгений Гааг. Обложка © VK / Дума Соликамского муниципального округа

Евгений Гааг. Обложка © VK / Дума Соликамского муниципального округа

Депутат думы Соликамского городского округа Евгений Гааг погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил муниципальный парламент.

Гааг отправился на фронт добровольцем. Обстоятельства и дата его гибели не раскрываются.

Евгений Гааг родился в Соликамске в 1979 году. С марта 2019-го по сентябрь 2021 года он занимал должность заместителя председателя городской думы шестого созыва.

В сентябре 2021 года Гаага избрали депутатом по одномандатному округу № 8. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года, участвовать в новых выборах он не планировал.

До отправки на СВО депутат работал руководителем проекта в отделе автоматики и метрологии АО «Соликамскбумпром». Ранее он также трудился в ПАО «Уралкалий».

Председатель гордумы Игорь Мингазеев сообщил, что прощание с Евгением Гаагом состоится в субботу, 15 августа.

На СВО погиб уральский журналист Родионов, ушедший на фронт добровольцем
На СВО погиб уральский журналист Родионов, ушедший на фронт добровольцем

Ранее Life.ru сообщал о гибели на СВО бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Золотухина. В 2025 году он оставил государственную должность и добровольцем отправился на фронт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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