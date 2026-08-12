Депутат думы Соликамска Евгений Гааг погиб в зоне СВО
Евгений Гааг. Обложка © VK / Дума Соликамского муниципального округа
Депутат думы Соликамского городского округа Евгений Гааг погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил муниципальный парламент.
Гааг отправился на фронт добровольцем. Обстоятельства и дата его гибели не раскрываются.
Евгений Гааг родился в Соликамске в 1979 году. С марта 2019-го по сентябрь 2021 года он занимал должность заместителя председателя городской думы шестого созыва.
В сентябре 2021 года Гаага избрали депутатом по одномандатному округу № 8. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года, участвовать в новых выборах он не планировал.
До отправки на СВО депутат работал руководителем проекта в отделе автоматики и метрологии АО «Соликамскбумпром». Ранее он также трудился в ПАО «Уралкалий».
Председатель гордумы Игорь Мингазеев сообщил, что прощание с Евгением Гаагом состоится в субботу, 15 августа.
Ранее Life.ru сообщал о гибели на СВО бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Золотухина. В 2025 году он оставил государственную должность и добровольцем отправился на фронт.
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