«Идите и пишите»: Советник Трампа вышел из себя после вопроса о России

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро рассердился и изрядно занервничал, когда журналисты спросили его о возможных новых санкциях в отношении России. Он не стал отвечать, подпишет ли американский лидер Дональд Трамп такие документы.

«Не делайте этого, не задавайте мне гипотетические вопросы о том, что будет, если. Я приношу вам очень хорошие основанные на фактах вещи, чтобы вы написали хорошие статьи. Идите и пишите хорошие статьи», — цитирует чиновника телеканал PBS News.

Напомним, накануне группа конгрессменов США, среди которых республиканец Майкл Маккол из Техаса и демократ Стени Хойер из Мэриленда, инициировала внесение в Палату представителей законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Официальные заявления законодателей по данному вопросу были размещены на их сайтах. Законопроектом предусмотрены рестрикции против высшего политического и военного руководства Российской Федерации, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров РФ. Отдельным пунктом закрепляется право США вводить стопроцентные пошлины на импорт из стран, которые являются ключевыми покупателями российской нефти и газа. Помимо этого, документ включает меры по усилению ограничений в отношении Ирана.