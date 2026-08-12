Миллионеров из элитного посёлка «Горки-2» охраняли треш-стримеры в рабстве

В элитном подмосковном посёлке «Горки-2» двое мужчин с инвалидностью два года находились в фактическом рабстве. Их заставляли сниматься в треш-стримах, бить друг друга и калечить на камеру ради донатов. Об этом сообщает общественное движение «Альтернатива». 23-летний Юра (с рождения без пальцев на руке) и 21-летний Руслан (с задержкой психического развития) приехали в посёлок на работу по приглашению Сергея, который нашёл их в интернете. Им обещали работу на КПП с жильём, питанием и зарплатой 25 тысяч рублей.

На деле парней поселили в недостроенный сарай и отобрали паспорта. Зарплату не платили. Также у них забирали половину пенсии по инвалидности. Глава поселка Гияз, по словам пострадавших, заставлял их сниматься в треш-стримах, где они били друг друга палками и давали пощёчины за донаты. Все заработанные деньги тоже отбирали. Парней запугивали, угрожали их семьям и избивали. Вёлся журнал штрафов, которые они должны были выплачивать.

Освободить парней удалось общественникам из движения «Альтернатива». Процесс вывоза сопровождался конфликтом — один из братьев-работодателей пытался их догнать, но был остановлен сотрудником ГАИ. Сейчас пострадавшие в безопасности и обратились в правоохранительные органы.

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