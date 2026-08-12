Вместо тимбилдинга — препараты: Часть российского бизнеса готова включить похудение в соцпакет

Препараты для снижения веса могут появиться в корпоративных соцпакетах россиян. Около 15% опрошенных компаний рассматривают возможность оплачивать такие программы сотрудникам, в том числе через ДМС, следует из исследования центра «Позиция», результаты которого приводит Forbes Healthcare.

Инициатива оказалась востребованной и среди работников. Четверо из десяти респондентов хотели бы получать такую терапию за счёт работодателя. Столько же считают, что подобная льгота сделала бы компанию привлекательнее при выборе работы.

Некоторые готовы ради неё отказаться от привычных корпоративных бонусов. Так, 22% пожертвовали бы праздниками и тимбилдингами, а 26% — компенсацией затрат на фитнес, йогу, медитации и психологическую поддержку. Компании объясняют интерес возможностью улучшить самочувствие сотрудников и сократить связанные со здоровьем издержки. При этом речь идёт о рецептурных препаратах, поэтому их применение требует назначения врача и медицинского наблюдения.

В исследовании участвовали 200 представителей бизнеса и HR, а также 1010 работников из 17 российских городов. Поэтому полученные цифры отражают ответы участников опроса, а не уже сложившуюся практику всех российских работодателей.

Ранее Life.ru предупредил, что зумеры рискуют надолго остаться без работы, если их зарплатные ожидания сильно оторваны от реальной стоимости навыков на рынке. Разброс доходов у начинающих сотрудников огромный — от 20 тысяч до 2 млн рублей. Конкретная сумма зависит от профессии, образования, базовых навыков и региона. При этом 67% работодателей считают зарплатные запросы кандидатов без опыта завышенными, а стажёрам при полной занятости обычно предлагают от 20 до 50 тысяч рублей.