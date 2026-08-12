Мизулина затруднилась без мата комментировать идею об усложнении приёма в вузы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ей сложно без нецензурной брани комментировать предложения по усложнению поступления в российские вузы. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Я не использую нецензурную брань, но это тот самый случай, когда без неё сложно обойтись», — написала Мизулина.

Так общественница прокомментировала идею заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, который предложил новую схему приоритетного поступления в вузы, учитывающую, как результаты ЕГЭ, так и олимпиад.

А накануне помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить Единый государственный экзамен. Он пояснил, что избыток высокобалльников приводит к превышению числа претендентов на бюджетные места над их фактическим количеством, что нарушает баланс в системе приёма.