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12 августа, 14:06

Мизулина затруднилась без мата комментировать идею об усложнении приёма в вузы

Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ей сложно без нецензурной брани комментировать предложения по усложнению поступления в российские вузы. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Я не использую нецензурную брань, но это тот самый случай, когда без неё сложно обойтись», — написала Мизулина.

Так общественница прокомментировала идею заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, который предложил новую схему приоритетного поступления в вузы, учитывающую, как результаты ЕГЭ, так и олимпиад.

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А накануне помощник президента РФ Андрей Фурсенко предложил усложнить Единый государственный экзамен. Он пояснил, что избыток высокобалльников приводит к превышению числа претендентов на бюджетные места над их фактическим количеством, что нарушает баланс в системе приёма.

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Александра Мышляева
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