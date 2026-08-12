Служба безопасности Украины отчиталась о перехвате самой крупной с начала конфликта партии кокаина. Её стоимость оценили в 1,5 миллиона долларов.

СБУ перехватила крупнейшую с начала СВО партию кокаина на $1,5 миллиона. Видео © Служба безопасности Украины

«СБУ разоблачила международный наркосиндикат: изъята крупнейшая [с 2022 года] партия кокаина стоимостью около 70 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях задержали десять участников наркосиндиката. У них изъяли около 10 килограммов кокаина, а также экстези и другие наркотики. Наркотики ввозили в страну из Южной Европы. Украина уже запросила экстрадицию трёх граждан Испании, причастных к этому делу.

Ранее в Тамбове у 16-летнего школьника изъяли больше килограмма наркотиков. Подростка остановили на улице, при досмотре нашли свёртки с порошком — экспертиза показала, что это мефедрон. Полицейские проверили квартиру, которую парень снимал неподалёку, и нашли там ещё одну партию наркотика. Его хранили в кастрюле, рядом лежали весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятого превысил один килограмм.