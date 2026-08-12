Житель Бердска пытался убить спящую жену, подведя газ к изголовью кровати

Житель Бердска попытался убить спящую супругу, протянув через всю квартиру к её кровати шланг с природным газом. Об уголовном деле сообщила прокуратура Новосибирской области.

Житель Бердска попытался убить спящую супругу. Видео © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Инцидент произошёл ночью 10 августа. Следствие считает, что 49-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил расправиться с женой из-за личного конфликта.

Мужчина протянул газовый шлаг, чтобы убить супругу. Фото © Telegram/ Прокуратура Новосибирской области

Как полагают следователи, обвиняемый подсоединил шланг к газовой трубе, протянул его в спальню к изголовью кровати и открыл подачу газа. Женщина проснулась и сумела самостоятельно выбраться на улицу, после чего ей оказали медицинскую помощь.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Бердска.

Ранее в Уфе выходец из Словакии попытался убить бывшую супругу из ревности. Чтобы скрыть внешность, мужчина переоделся в женский спортивный костюм, надел медицинскую маску и парик, после чего подкараулил женщину у автомобиля и нанёс ей не менее девяти ножевых ранений.