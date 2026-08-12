Назван крайний срок оплаты коммуналки в августе

Россияне получили дополнительную пятидневную отсрочку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Счета за июль нужно успеть закрыть до 15 августа — это новый единый срок, который действует с 1 марта 2026 года, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Раньше платить по общему правилу требовалось до 10-го числа, хотя управляющая компания или собрание собственников могли установить другую дату. Теперь такой возможности нет: срок зафиксирован законодательно и не может быть изменён. Дополнительные дни особенно выручат тех, кто получает зарплату после 10-го числа — теперь они успеют внести деньги без спешки.

Если опоздать хотя бы на день, штрафные санкции начнут действовать не сразу. Пени начисляются только с 31-го дня просрочки. До 90-го дня включительно их размер составит 1/300 ключевой ставки за каждый день, а после — 1/130. При этом до конца года при расчётах используют меньшее из двух значений: текущую ставку или 9,5% годовых.

При длительной задолженности коммунальщики могут ограничить или даже приостановить предоставление услуги, но только по установленной процедуре. За возобновление, например, подачи воды или электричества, должнику придётся заплатить отдельно.

Важный нюанс: временное отсутствие в квартире не освобождает от обязательств. Но если вы уехали в отпуск или командировку, можно оформить перерасчёт по нормативам — правда, не по всем услугам. Эту возможность лучше уточнить в своей управляющей компании заранее.

А ранее россиянам рассказали, как оспорить ошибочную квитанцию ЖКУ на «Госуслугах». По словам специалиста, при обнаружении ошибки необходимо сохранить электронную квитанцию, а затем направить обращение в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.