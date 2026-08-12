На части АЗС Липецкой области вернут систему «чёт – нечет» с 13 августа

В Липецкой области с 13 августа вновь начнут продавать бензин по временной системе «чёт – нечет». Ограничения затронут ряд крупных сетей АЗС, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В нечётные даты бензин смогут покупать автомобили, у которых первая цифра госномера — 1, 3, 5, 7 или 9. В чётные — машины с первой цифрой 0, 2, 4, 6 или 8. Код региона при этом не учитывается.

Одновременно вводится лимит на объём заправки — не более 30 литров бензина на один автомобиль. Ограничение не распространяется на дизельное топливо. Особый порядок не будет действовать на АЗС вдоль трасс М-4, Р-119 и А-133. Там водители смогут заправляться в любой день независимо от номера автомобиля.

Артамонов подчеркнул, что система «чёт – нечет» сама по себе не увеличит объёмы поступающего в регион топлива. Её возвращают, чтобы снизить нагрузку на отдельные АЗС, уменьшить очереди и равномернее распределить автомобили между заправками. Согласно предложению, владельцы автомобилей с номерами, оканчивающимися на чётные цифры (0, 2, 4, 6, 8), смогут покупать бензин по чётным дням, а с нечётными (1, 3, 5, 7, 9) — по нечётным.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье за неделю снизились цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Сильнее всего подешевел АИ-95 — на 19 копеек, до 75,50 рубля за литр, дизель потерял 17 копеек (до 82,15 рубля), а АИ-92 стал дешевле на 7 копеек и теперь стоит 68,88 рубля. Исключением стал премиальный АИ-100, который прибавил 12 копеек и достиг 101,47 рубля.