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12 августа, 12:51

«Хотят, но не делают»: Российские дипломаты уличили Лондон в странной нерешительности

Посольство РФ: Британия сигналит о военных контактах, но без дальнейших действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Россия время от времени получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но британцы не переходят к реальным действиям. Об этом заявили в российском посольстве.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — говорится в комментарии диппредставительства.

Российские дипломаты считают, что если Лондон действительно хочет возобновить контакты, ему и следует сделать первый шаг.

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Ранее газета Times сообщала, что Великобритания хотела бы восстановить взаимодействие с Россией в военной сфере. Однако в посольстве подчеркнули, что именно Лондон свернул диалог — в мае 2024 года британские власти выслали российского военного атташе, разрушив канал связи между оборонными ведомствами.

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Наталья Афонина
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