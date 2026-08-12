«Хотят, но не делают»: Российские дипломаты уличили Лондон в странной нерешительности

Россия время от времени получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но британцы не переходят к реальным действиям. Об этом заявили в российском посольстве.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — говорится в комментарии диппредставительства.

Российские дипломаты считают, что если Лондон действительно хочет возобновить контакты, ему и следует сделать первый шаг.

Ранее газета Times сообщала, что Великобритания хотела бы восстановить взаимодействие с Россией в военной сфере. Однако в посольстве подчеркнули, что именно Лондон свернул диалог — в мае 2024 года британские власти выслали российского военного атташе, разрушив канал связи между оборонными ведомствами.