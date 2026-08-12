Без уколов и диет: В Европе впервые одобрили таблетку для похудения

Великобритания первой в Европе одобрила препарат Foundayo для снижения и поддержания веса, а также терапии сахарного диабета 2-го типа. Таблетка американской Eli Lilly содержит орфорглипрон и отпускается только по рецепту, сообщил регулятор MHRA.

Средство относится к агонистам рецепторов GLP-1. Для контроля веса его разрешили применять взрослым с индексом массы тела от 30, а также при ИМТ от 27 до 30 при наличии как минимум одного связанного с весом заболевания. Препарат должен использоваться вместе с диетой с пониженной калорийностью и физической активностью.

Foundayo принимают раз в сутки. В отличие от таблетированной версии Wegovy, для него не требуется принимать лекарство натощак, ограничивать количество воды или выдерживать паузу перед едой и другими препаратами. В британской системе NHS новинка пока недоступна. Сначала её должен оценить Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи NICE, который решает, целесообразно ли оплачивать такие препараты из государственных средств.

Eli Lilly рассчитывает начать продажи Foundayo в Великобритании по частным рецептам до конца августа. В компании сообщили Reuters, что стоимость будет ниже, чем у инъекционного Mounjaro, месячный курс которого в стране стоит £330. Точную цену новой таблетки пока не раскрыли.

Foundayo стал второй таблетированной терапией класса GLP-1, одобренной в Великобритании после Wegovy. В Евросоюзе препарат Eli Lilly пока находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что препараты для снижения веса могут появиться в корпоративных соцпакетах россиян. Около 15% опрошенных компаний рассматривают возможность оплачивать такие программы сотрудникам, в том числе через ДМС, следует из исследования.