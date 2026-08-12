«Теперь я не ребёнок»: Камиль Ларин сообщил о смерти мамы за месяц до её 90-летия

Мама актёра «Квартета И» Камиля Ларина умерла, не дожив около месяца до своего 90-летия. О потере Равзы Гиняятовны артист сообщил на странице в соцсетях.

«Всё, мама ушла. Теперь я не ребёнок. Спасибо, любимая, за всё», — написал Ларин, сопроводив публикацию фотографией улыбающейся матери.

Родители артиста жили в Волгограде и имели статус «Дети Сталинграда». Сам Камиль Ларин родился и вырос в этом городе. Его отец Шамиль Исхакович скончался в 2023 году. Актёр рассказывал, что мать до последнего боролась за жизнь мужа.

Камиль Ларин получил широкую известность как участник «Квартета И». Зрители также знают его по картинам «О чём говорят мужчины», «День выборов» и «Громкая связь». Артист женат на Екатерине, у него четверо детей.

Ранее сообщалось о смерти канадской актрисы Тедде Мур, известной по роли учительницы мисс Шилдс в фильме «Рождественская история». Артистка ушла из жизни 5 августа в возрасте 79 лет в окружении семьи. Причину смерти родственники не раскрыли.