Суд приговорил двух жителей Ярославской области к 21 году колонии за госизмену

Ярославский областной суд приговорил двух жителей региона к 21 году лишения свободы каждого. Они признаны виновными в государственной измене и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба суда. Осуждённым также назначены штраф в 300 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев после отбытия срока.

Установлено, что в марте 2025 года житель Гаврилов-Яма Владислав Тертычный и житель областного центра Илья Дубенский по заданию украинского куратора совершили поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Кроме того, они нанесли не менее 45 граффити с символами запрещённой экстремистской организации на здания в Ярославле и Гаврилов-Яме.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал Максима Панина, которого обвиняют в участии в террористической организации и в боевых действиях на стороне Украины. С 13 июня 2023 года по 20 июня 2026 года Панин пребывал на Украине и был вовлечён в действия вооружённой группировки «Свобода России»*. Он принёс открытую присягу, выполнял распоряжения командиров и принимал участие в боевых операциях, нацеленных на проведение диверсий на территории РФ.

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