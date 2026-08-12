Новорождённая дочь помогла британцу прийти в сознание после остановки сердца

Новорождённая девочка стала причиной первой осознанной реакции британца Сэма Кинга после клинической смерти и нескольких дней искусственной комы. Когда ребёнка принесли к отцу в палату, мужчина заплакал, рассказала семья в эфире программы This Morning.

Всё произошло в апреле. Ночью жена Кинга услышала необычный хрип и увидела, что у мужа закатились глаза. Она вызвала скорую и по инструкции диспетчера около 15 минут делала ему непрямой массаж сердца до приезда медиков.

В больнице врачи ещё около двух часов боролись за жизнь мужчины, после чего ввели его в медикаментозный сон. Спустя три дня у его беременной супруги начались роды, и её доставили в ту же больницу.

К этому моменту врачи начали постепенно уменьшать дозу седативных препаратов. Кинг открывал глаза, однако не двигался, поэтому медики не могли понять, насколько восстановились функции его мозга.

Переломный момент наступил, когда к мужчине принесли только что родившуюся дочь. Увидев ребёнка, Кинг заплакал. Это стало первой осознанной эмоциональной реакцией пациента, после которой его состояние начало улучшаться.

Позднее британца выписали из больницы. Из-за реанимации у него были сломаны рёбра, а для защиты от повторной остановки сердца ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас Кинг уже вернулся к тренировкам, а врачи продолжают выяснять причину произошедшего.

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