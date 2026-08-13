Китайский внедорожник за 4,7 млн рублей сгорел во время зарядки в Подмосковье

В Подмосковье в коттеджном посёлке «Варежки-3» под городом Щёлково полностью сгорел китайский внедорожник Lixiang L6. По данным SHOT, автомобиль 2024 года выпуска стоял на зарядке, владельца рядом не было.

Китайский внедорожник за 5 млн сгорел дотла в Подмосковье. Видео © SHOT

От автомобиля практически ничего не осталось. В подкапотном пространстве сгорело всё, в салоне — выбитые стёкла, сгоревшие потолок, крыша, сиденья и приборная панель. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание — возможно, владелец забыл отключить зарядку.

Машина была куплена 10 месяцев назад у официального дилера за 4,7 миллиона рублей. Владелец пока не комментирует случившееся.

Ранее в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону сгорел 21 автомобиль. Пламя перекинулось на заправку и соседнее строение. По предварительным данным, около двух часов ночи водитель микроавтобуса налил бензин в неприспособленные для этого ёмкости. После возгорания он перегнал машину во двор на проспекте Космонавтов и попытался справиться с огнём самостоятельно, но пламя перебросилось на стоящие рядом автомобили.