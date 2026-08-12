«Я — президент Венесуэлы»: Амбиции Мадуро вышли за пределы американской тюрьмы

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя семь месяцев заключения впервые подал публичный политический сигнал. На фоне переговоров властей и оппозиции он неожиданно выступил за диалог, мир и единство в стране, фактически дав понять, что не намерен выпадать из повестки.

Послание появилось 2 августа в соцсетях политика, хотя в бруклинской тюрьме у него нет доступа к интернету и прессе. Связь с внешним миром ограничена разговорами с родственниками и адвокатами, поэтому обращение, предположительно, было передано через посредников, пишет китайское издание Sohu.

«Адвокаты заключённых в близлежащей тюрьме подтвердили, что Мадуро всю ночь кричал по-испански: «Я — президент Венесуэлы, и над нами издеваются», — цитирует коллег из КНР РИА «ФедералПресс».

Риторика политика стала заметно мягче. Речь идёт о расчётливой попытке сохранить политический вес в условиях изоляции: даже короткое обращение позволяет Мадуро оставаться участником происходящего в Венесуэле и не превратиться к началу суда в фигуру из прошлого, полагают китайские эксперты.

Напомним, судебный процесс над Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года. Оба остаются под стражей в Бруклине и отвергают предъявленные обвинения.