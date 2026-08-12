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12 августа, 14:26

В Москве полицейские помогли найти пропавшую овчарку – видео воссоединения Кнопки с хозяйкой разобьёт вам сердце

В Москве полицейские по камерам нашли сбежавшую из-за салюта овчарку Кнопку

Полицейские по камерам нашли сбежавшую из-за салюта собаку Кнопку. Обложка © Telegram/Ирина Волк

Полицейские по камерам нашли сбежавшую из-за салюта собаку Кнопку. Обложка © Telegram/Ирина Волк

Годовалая австралийская овчарка по кличке Кнопка вернулась к хозяйке после нескольких дней поисков. Найти потерявшегося питомца помогли сотрудники Госавтоинспекции Москвы, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве полицейские нашли потерявшуюся собаку Кнопку. Видео © Telegram / Ирина Волк

Собака сорвалась с поводка в лесопарковой зоне возле МКАД, испугавшись громких звуков салюта. Хозяйка вместе с волонтёрами несколько дней искала Кнопку, однако обнаружить её не удавалось.

Зацепка появилась, когда в Сети опубликовали видео с похожей овчаркой, которая бегала вдоль МКАД. Проезжавшие мимо автомобилисты попытались спасти животное, и одному из водителей удалось поймать испуганную собаку и увезти её с опасного участка.

Увидев ролик, хозяйка обратилась к сотруднику Госавтоинспекции Артёму Попову. Вместе с напарником Камилем Бадиатуллиным он изучил записи городских камер. Инспекторы установили автомобиль, на котором увезли собаку, а затем связались с его владельцем. Выяснилось, что автомобилист действительно спас именно Кнопку. После этого овчарку вернули хозяйке — спустя несколько дней поисков питомец наконец оказался дома.

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В апреле произошла похожая ситуация, на МКАДе едва не погибла собака, сбежавшая от хозяев. Она металась по проезжей части, попала под колесо автомобиля и не могла выбраться на обочину, но в итоге убежала в лес в сторону Коммунарки и Бутово. Очевидцы сообщали, что пёс сильно ранен.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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