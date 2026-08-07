Сотрудники «Новой почты» в Ивано-Франковске вышвырнули собаку шваброй в +37°C

В Ивано-Франковске сотрудники «Новой почты» выгнали бездомную собаку из отделения с помощью швабры. Инцидент произошёл в сильную жару — на улице было около +37°C. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения. Пользователи назвали такое обращение с животным недопустимым и бесчеловечным.

Сотрудники «Новой почты» вышвырнули собаку шваброй из отделения в +37°C. Видео © УНИАН

В компании отреагировали оперативно: уволили сотрудников, причастных к произошедшему. Также сообщили, что сейчас разыскивают собаку, чтобы показать её ветеринару и оплатить лечение, если оно потребуется. В «Новой почте» заявили, что провели внутреннее расследование и приняли кадровые решения.

До этого, в феврале, челябинский курьер «Додо Пиццы» лишился работы из-за того, что в 20-градусный мороз укрыл фирменным пледом бездомную собаку, греющуюся у входа. Управляющая тут же его уволила и запретила остальным проявлять жалость к животным. История мгновенно разлетелась по стране, россияне взбунтовались и начали массово отказываться от «Додо Пиццы». В компании сигнал поняли: объявили все заведения pet-friendly, а собаку отправили в приют.