Шантильи-тиффани и охос азулес: Власти назвали самые редкие породы кошек, которые живут у москвичей
ДИТ: В Москве зарегистрировано четыре цейлонских кошки — это самая редкая порода
Цейлонская кошка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Color Collector
Власти Москвы раскрыли список самых редких пород кошек, зарегистрированных в личных кабинетах на сайте mos.ru. Самыми малочисленными оказались цейлонские — таких в столице насчитали всего четыре. Они отличаются активностью и любознательностью. Эти питомцы обожают играть со своими хозяевами и сильно привязываются к людям. А ещё не любят одиночество.
Также в список вошли кимрик, мэнкс, немецкий рекс, гавана, меконгский бобтейл, шантильи-тиффани, охос азулес, бирманская пятнисто-краповая и сингапурская породы.
«На mos.ru хозяева могут пользоваться услугами и сервисами, которые помогают с комфортом заботиться о домашних любимцах, в том числе записывать их к ветеринарному врачу. Всего жители столицы добавили в свои личные кабинеты информацию о почти 285 тысячах кошек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее вскрылись самые популярные имена для новорождённых мальчиков в Москве. В топ-3 — Михаил, Александр и Лев. Совсем недавно третью строчку делили Артём и Иван.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.