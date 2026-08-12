Шантильи-тиффани и охос азулес: Власти назвали самые редкие породы кошек, которые живут у москвичей

Власти Москвы раскрыли список самых редких пород кошек, зарегистрированных в личных кабинетах на сайте mos.ru. Самыми малочисленными оказались цейлонские — таких в столице насчитали всего четыре. Они отличаются активностью и любознательностью. Эти питомцы обожают играть со своими хозяевами и сильно привязываются к людям. А ещё не любят одиночество.

Также в список вошли кимрик, мэнкс, немецкий рекс, гавана, меконгский бобтейл, шантильи-тиффани, охос азулес, бирманская пятнисто-краповая и сингапурская породы.

«На mos.ru хозяева могут пользоваться услугами и сервисами, которые помогают с комфортом заботиться о домашних любимцах, в том числе записывать их к ветеринарному врачу. Всего жители столицы добавили в свои личные кабинеты информацию о почти 285 тысячах кошек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее вскрылись самые популярные имена для новорождённых мальчиков в Москве. В топ-3 — Михаил, Александр и Лев. Совсем недавно третью строчку делили Артём и Иван.