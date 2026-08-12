HRW* просит США запретить Турции передать Киеву 10 млн кассетных суббоеприпасов

Турция готовит реэкспорт Украине свыше десяти миллионов кассетных суббоеприпасов, заявили в Human Rights Watch*. Организация призвала американских законодателей остановить эту передачу.

Правозащитники обратились в Конгресс США с требованием заблокировать сделку. Подчёркивается, что значительная часть арсенала хранится более трёх десятилетий, а неразорвавшиеся элементы несут повышенную угрозу гражданскому населению.

Партия включает 70 ракет ATACMS M39, 2524 снаряда M26 и 47 тысяч артиллерийских выстрелов M509A1. Все они относятся к кассетному типу вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ при атаке на Ленобласть впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА дальнего следования. По предварительной информации, использовался снаряд M864 калибра 155 мм американского производства. Он содержит десятки суббоеприпасов различных типов.

Кассетные боеприпасы — это авиабомбы, снаряды или ракеты, которые в воздухе вскрываются и разбрасывают десятки или сотни мелких суббоеприпасов для поражения целей на большой площади. Их главная гуманитарная опасность в том, что значительная часть этих элементов не взрывается сразу, превращаясь в мины замедленного действия, угрожающие мирным жителям годами.

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