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12 августа, 13:37

Кондратьев: До трёх выросло число погибших при ударе ВСУ по Краснодарскому краю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жертвами ночной атаки беспилотников на Краснодарский край стали три человека, среди них — восьмилетний ребёнок. Данные о погибших озвучил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», — говорится в сообщении главы региона.

12 человек госпитализированы. Двое пациентов — взрослый и ребенок — находятся в тяжёлом состоянии. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Число пострадавших при атаке Украины на Краснодарский край выросло до 24
Число пострадавших при атаке Украины на Краснодарский край выросло до 24

Наибольший урон зафиксирован в Новороссийске. Там повреждено около 60 жилых домов. Комиссии уже приступили к оценке ущерба, доложил мэр Андрей Кравченко.

В Геленджике пострадало порядка 20 строений в микрорайоне Голубая Бухта. Три из них полностью разрушены. Пострадавшим предоставили временное жильё в санаториях. Повреждения также есть в частных домах Анапы и Темрюкского района.

Кондратьев поручил оперативно решить все вопросы жителей — от восстановления документов до получения выплат и помощи с ремонтом.

Напомним, Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ с применением нескольких сотен БПЛА. Основной удар пришелся на Новороссийск, где погиб 8-летний ребёнок, также пострадали Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В результате падения обломков сбитых дронов повреждения получил 21 жилой дом и четыре предприятия, в ряде районов была нарушена работа инфраструктуры. Власти развернули пункты временного размещения для пострадавших жителей. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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