Кондратьев: До трёх выросло число погибших при ударе ВСУ по Краснодарскому краю
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Жертвами ночной атаки беспилотников на Краснодарский край стали три человека, среди них — восьмилетний ребёнок. Данные о погибших озвучил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», — говорится в сообщении главы региона.
12 человек госпитализированы. Двое пациентов — взрослый и ребенок — находятся в тяжёлом состоянии. Остальным помощь оказали амбулаторно.
Наибольший урон зафиксирован в Новороссийске. Там повреждено около 60 жилых домов. Комиссии уже приступили к оценке ущерба, доложил мэр Андрей Кравченко.
В Геленджике пострадало порядка 20 строений в микрорайоне Голубая Бухта. Три из них полностью разрушены. Пострадавшим предоставили временное жильё в санаториях. Повреждения также есть в частных домах Анапы и Темрюкского района.
Кондратьев поручил оперативно решить все вопросы жителей — от восстановления документов до получения выплат и помощи с ремонтом.
Напомним, Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ с применением нескольких сотен БПЛА. Основной удар пришелся на Новороссийск, где погиб 8-летний ребёнок, также пострадали Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В результате падения обломков сбитых дронов повреждения получил 21 жилой дом и четыре предприятия, в ряде районов была нарушена работа инфраструктуры. Власти развернули пункты временного размещения для пострадавших жителей. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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