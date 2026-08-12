«Копят недовольство»: Только треть россиян уважает своих начальников

Уважение к начальству в России оказалось редким явлением. Согласно свежему опросу, лишь 29% работников испытывают его к своему руководителю. При этом 35% респондентов считают начальника хорошим, а почти четверть опрошенных признались, что копят невысказанное недовольство.

Исследователи выяснили, что 16% сотрудников прямо называют шефа некомпетентным, а ещё 24% не могут отметить у него ни одного положительного качества. Главные претензии — непрозрачность решений (53%), хаотичность в управлении (50%) и несправедливость (37%), пишет «Газета.ru».

Особенно остро разрыв в восприятии проявляется во время конфликтов. Подавляющее большинство руководителей (96%) готовы включиться в разрешение спора, однако 40% из них ждут, что подчинённый сам придёт за помощью. Но инициативу проявляют лишь 20% работников, а 26% сознательно избегают разговора из-за недоверия или страха.

Эмоциональная обстановка тоже настораживает. Подчинённые в четыре раза чаще начальников скрывают свои переживания, хотя 65% руководителей допускают эмоции при корректном проявлении. Только 4% боссов считают, что на работе эмоции вообще не место.

Выгорание — ещё одна тема, которую многие предпочитают замалчивать. 37% сотрудников не говорят о нём, потому что не верят в изменение ситуации, а 12% боятся увольнения. При этом на моральную поддержку от руководства рассчитывают 30%, а на профессиональную — лишь каждый десятый.

Эксперты связывают такие цифры с отсутствием диалога и разным восприятием реальности у начальников и подчинённых. Пока руководители ждут шагов навстречу, сотрудники предпочитают молчать, и этот замкнутый круг лишь усиливает взаимное недовольство.

А ранее Life.ru писал, что зумеры чаще увольняются из-за отсутствия обратной связи от руководства. Формальные оценки вроде «хорошая работа» не работают — нужна конкретика с указанием сильных сторон и зон развития, а обратная связь должна поступать раз в одну-две недели, а не раз в год.