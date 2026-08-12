Фармацевты разрабатывают «оземпик для мозга». Он сможет лечить депрессию и зависимости

Фармацевтические компании делают многомиллиардную ставку на новый класс препаратов, воздействующих на орексиновую систему мозга. В перспективе такие лекарства могут применяться не только против нарушений сна, но и при СДВГ, депрессии и различных зависимостях, пишет The Economist.

Орексины вырабатываются небольшой группой клеток мозга и участвуют в поддержании бодрствования. При этом система связана сразу с несколькими важными процессами — вниманием, настроением, мотивацией и ощущением вознаграждения.

Первым заметным успехом нового направления стал Oвveporexton японской Takeda. 5 августа препарат одобрили в США для лечения нарколепсии — заболевания, сопровождающегося сильной дневной сонливостью. В отличие от традиционных стимуляторов, лекарство воздействует непосредственно на орексиновую систему — один из механизмов развития заболевания.

Во время испытаний пациенты, получавшие oveporexton, в зависимости от дозировки могли сохранять бодрствование на 12,5–25 минут дольше при специальных тестах. Примерно втрое снизилось и количество приступов катаплексии — внезапной потери мышечного тонуса, которую могут провоцировать сильные эмоции. Среди побочных эффектов отмечались бессонница и учащённое мочеиспускание.

Однако фармкомпании рассчитывают выйти далеко за пределы лечения нарколепсии. Похожие препараты уже изучают при других расстройствах, сопровождающихся чрезмерной сонливостью, а также при СДВГ. Интерес к последнему направлению возник в том числе после того, как у пациентов с нарколепсией заметили улучшение концентрации на фоне терапии.

Ещё одно потенциальное применение связано с депрессией и зависимостями. Учёные изучают возможность воздействовать на ту часть орексиновой системы, которая участвует в формировании мотивации и чувства вознаграждения: её блокирование потенциально может снижать тягу при зависимостях, а стимуляция — помогать при выраженной потере мотивации на фоне депрессии. Пока эти возможности находятся на стадии исследований.

Ставки уже исчисляются миллиардами. В июне Eli Lilly приобрела разработчика орексинового препарата Centessa — с учётом будущих выплат сумма сделки может достичь $7,8 млрд. По оценке Morgan Stanley, к 2035 году одни только препараты на основе орексинов для лечения нарколепсии и связанных расстройств способны сформировать рынок примерно в $16 млрд в год.

Сравнение с Ozempic связано с надеждой на столь же масштабное расширение сферы применения. Препараты GLP-1 начинались как лекарства от диабета, а затем стали широко использоваться для снижения веса. С орексинами фармкомпании рассчитывают на похожий сценарий: начав с лечения нарушений сна, новый класс препаратов потенциально может распространиться на целый ряд психических и неврологических состояний.

Ранее фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова рассказала, что при длительном приёме некоторых лекарств может развиваться ятрогенный дефицит микронутриентов, поскольку препараты влияют на всасывание и метаболизм витаминов и минералов. В группе повышенного риска, по её словам, находятся комбинированные оральные контрацептивы.