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12 августа, 14:10

«ВИЛОБОЕЦ» прервал двухдневное молчание Радио Судного дня

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир шифровку «ВИЛОБОЕЦ»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Радиостанция Судного дня, или УВБ-76, передала первую за два дня шифровку. Последнее сообщение датировалось 10 августа, пока сегодня, в 15:31 мск, диктор не произнёс новое сообщение.

«НЖТИ 43946 ВИЛОБОЕЦ 1162 5685», — сказал голос. Что именно означает сообщение, неизвестно.

В эфире радио Судного дня случился «казус»
В эфире радио Судного дня случился «казус»

Напомним, УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая ещё с советских времён переодически передаёт в эфир странные шифровки. Из содержание и назначение неизвестно — сообщения засекречены таким образом, что прочитать их можно лишь при наличии особого «ключа». Последний раз диктор выходил в эфир два дня назад.

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Матвей Константинов
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