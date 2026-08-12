Навроцкий отказался считать Балтику внутренним морем НАТО

Странам НАТО не стоит считать Балтийское море полностью подконтрольным и безопасным пространством альянса, заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время церемонии в Гдыне, где присваивалось название новому фрегату ВМС страны.

«Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоёмом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так», — пояснил политик.

По его словам, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО могло сложиться ложное впечатление, что Балтика якобы полностью подонтрольна НАТО, но это ошибочно. В качестве сохраняющихся угроз польская сторона называет российский Балтийский флот, Калининградскую область и деятельность так называемого теневого флота. Навроцкий подчеркнул, что эти факторы требуют от польских военных постоянной готовности.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое же мнение озвучивали и другие представители союза.