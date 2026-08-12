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12 августа, 14:55

Навроцкий отказался считать Балтику внутренним морем НАТО

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Странам НАТО не стоит считать Балтийское море полностью подконтрольным и безопасным пространством альянса, заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время церемонии в Гдыне, где присваивалось название новому фрегату ВМС страны.

«Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоёмом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так», — пояснил политик.

По его словам, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО могло сложиться ложное впечатление, что Балтика якобы полностью подонтрольна НАТО, но это ошибочно. В качестве сохраняющихся угроз польская сторона называет российский Балтийский флот, Калининградскую область и деятельность так называемого теневого флота. Навроцкий подчеркнул, что эти факторы требуют от польских военных постоянной готовности.

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До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое же мнение озвучивали и другие представители союза.

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Татьяна Миссуми
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