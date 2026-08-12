Российский блогер Мария Чадина попала в британское издание The Sun из-за своей шутки. Она заявила, что её первым словом в детстве было «Путин». Публикация вызвала внимание зарубежных СМИ. Сама Чадина удивилась, что кто-то воспринял это всерьёз.

«Как можно поверить, что моим первым словом было «Путин» и не просечь шутки, я не понимаю. Но за «мост эффектив» — сэнкс!», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее корреспондент BBC Стив Розенберг во время уличного опроса в Москве столкнулся с резкой критикой. Журналист подошёл к жительнице столицы, чтобы спросить её мнение о взрыве в ресторане на Кудринской площади, однако разговор быстро перешёл к работе самого лондонского пропагандиста. Москвичка заявила, что ей не нравится, как британский журналист освещает Россию. По её словам, ему бы не помешало «врезать».