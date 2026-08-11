«Хочется подойти и врезать вам!»: Москвичка приструнила журналиста BBC за выпады в адрес РФ
Москвичка захотела «врезать» журналисту BBC Розенбергу за выпады в адрес РФ
Обложка © X / Steve Rosenberg
Корреспондент BBC Стив Розенберг столкнулся с резкой критикой во время уличного опроса в Москве. Одна из собеседниц обвинила журналиста в постоянных «подковырках» в адрес России и её президента.
Женщина хочет врезать Розенбергу за слова об РФ. Видео © X / Steve Rosenberg
Розенберг вышел на улицы столицы, чтобы узнать, что они думают о взрыве в ресторане на Кудринской площади. Однако разговор с одной из женщин быстро перешёл к оценке работы самого корреспондента. Москвичка заявила, что ей не нравится манера, в которой британский журналист освещает Россию.
«Посмотришь по телевизору, как вы выступаете с подковырками или гадости говорите. Или нашему президенту такие вопросы гадкие задаёте, что просто хочется подойти и врезать вам!», — сказала жительница столицы.
Напомним, 1 августа в ресторане итальянской кухни произошёл взрыв, после которого начался пожар. По данным НАК, сработало самодельное взрывное устройство, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она и охранник, не пропустивший её внутрь, погибли на месте. В момент происшествия ресторан был закрыт для обычных посетителей из-за частного мероприятия. Всего жертвами взрыва стали пять человек.
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