«Хочется подойти и врезать вам!»: Москвичка приструнила журналиста BBC за выпады в адрес РФ

Корреспондент BBC Стив Розенберг столкнулся с резкой критикой во время уличного опроса в Москве. Одна из собеседниц обвинила журналиста в постоянных «подковырках» в адрес России и её президента.

Женщина хочет врезать Розенбергу за слова об РФ. Видео © X / Steve Rosenberg

Розенберг вышел на улицы столицы, чтобы узнать, что они думают о взрыве в ресторане на Кудринской площади. Однако разговор с одной из женщин быстро перешёл к оценке работы самого корреспондента. Москвичка заявила, что ей не нравится манера, в которой британский журналист освещает Россию.

«Посмотришь по телевизору, как вы выступаете с подковырками или гадости говорите. Или нашему президенту такие вопросы гадкие задаёте, что просто хочется подойти и врезать вам!», — сказала жительница столицы.