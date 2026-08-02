«Крайне неуместно»: Администрация ресторана Balzi Rossi извинилась за реакцию на взрыв
Администрация ресторана Balzi Rossi извинилась за реакцию на взрыв
Обстановка у ресторана после взрыва. Обложка © Life.ru
В московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади прокомментировали скандальный пост в соцсетях, размещённый в день смертельного взрыва. Заведение принесло публичные извинения за неуместную публикацию.
Вчера Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в помещении сработало самодельное взрывное устройство. Спустя считанные минуты администрация площадки выложила сообщение, где утверждалось, что с инфраструктурой объекта всё в порядке.
Сейчас контент удален. Представители компании признали неуместность подобных высказываний в текущей ситуации. Они заверили, что приняли необходимые меры для предотвращения повторения подобных ошибок.
В штате уточнили: в момент трагедии персонал был полностью поглощён эвакуацией гостей и взаимодействием с экстренными службами. Действия сотрудников направлялись исключительно на спасение людей, а не на ведение ленты новостей.
Коллектив выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. В ближайшее время представители организации свяжутся с близкими жертв, чтобы предложить им всестороннюю поддержку.
Напомним, взрыв произошёл 1 августа в ресторане итальянской кухни, после него начался пожар. По данным НАК, причиной стало СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она погибла на месте, как и охранник, который отказался пустить её внутрь. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие. Погибли пять человек.
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