«Крайне неуместно»: Администрация ресторана Balzi Rossi извинилась за реакцию на взрыв

В московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади прокомментировали скандальный пост в соцсетях, размещённый в день смертельного взрыва. Заведение принесло публичные извинения за неуместную публикацию.

Вчера Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в помещении сработало самодельное взрывное устройство. Спустя считанные минуты администрация площадки выложила сообщение, где утверждалось, что с инфраструктурой объекта всё в порядке.

Сейчас контент удален. Представители компании признали неуместность подобных высказываний в текущей ситуации. Они заверили, что приняли необходимые меры для предотвращения повторения подобных ошибок.

В штате уточнили: в момент трагедии персонал был полностью поглощён эвакуацией гостей и взаимодействием с экстренными службами. Действия сотрудников направлялись исключительно на спасение людей, а не на ведение ленты новостей.

Коллектив выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. В ближайшее время представители организации свяжутся с близкими жертв, чтобы предложить им всестороннюю поддержку.