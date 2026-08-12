На Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он выступил с таким комментарием в связи с героизацией пособников нацистов на Украине.

«На современной же Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных вэсэушников», — сказал Шойгу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что героизация нацистов на Украине закончится только тогда, когда перестанет существовать режим Владимира Зеленского. Это один из главных способов воздействовать на практику героизации.