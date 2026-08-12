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12 августа, 15:05

«Дикие ритуалы»: Шойгу заявил о культе смерти на Украине

Шойгу: На Украине пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы

Обложка © ТАС С/ Александр Рюмин

Обложка © ТАС С/ Александр Рюмин

На Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он выступил с таким комментарием в связи с героизацией пособников нацистов на Украине.

«На современной же Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных вэсэушников», — сказал Шойгу.

Песков: РФ не понимает, почему Запад не видит героизацию нацистов на Украине
Песков: РФ не понимает, почему Запад не видит героизацию нацистов на Украине

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что героизация нацистов на Украине закончится только тогда, когда перестанет существовать режим Владимира Зеленского. Это один из главных способов воздействовать на практику героизации.

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Наталья Афонина
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