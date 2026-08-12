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Регион
12 августа, 14:56

Хабиров отказался работать с восстановленным в должности мэром Уфы Мавлиевым

Ратмир Мавлиев, Радий Хабиров. Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов, РИА Новости / Кирилл Зыков

Ратмир Мавлиев, Радий Хабиров. Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов, РИА Новости / Кирилл Зыков

Власти Башкирии не намерены работать с Ратмиром Мавлиевым, которого суд вернул в кресло градоначальника Уфы. О позиции руководства региона сообщает «BFM Уфа».

Глава республики Радий Хабиров прокомментировал ситуацию коротко, но однозначно. «Мы с ним больше работать не будем», — приводятся его слова.

Днём ранее Верховный суд региона удовлетворил иск чиновника и постановил восстановить его в прежней должности. Экс-руководитель города обращался в инстанцию с требованием вернуть ему рабочее место. По словам Хабирова, это решение свидетельствует о кризисе судебной системы Уфы. Глава региона выразил мнение, что назначение Мавлиева было ошибкой.

При этом приступить к обязанностям управленец всё равно не сможет. Действующие ограничения со стороны следствия запрещают ему исполнять полномочия.

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При этом точку в юридическом споре ставить рано. Городской совет Уфы имеет право оспорить вердикт в вышестоящей инстанции.

Мавлиев перестал руководить столицей Башкирии в конце апреля. Это произошло на фоне возбуждения уголовного дела. Изначально фигуранту избрали содержание под стражей. Позже меру пресечения сменили на домашний арест, а затем — на запрет определённых действий.

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Никита Никонов
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