Суд восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы с 15 июля

Верховный суд Башкирии постановил восстановить Ратмира Мавлиева на посту главы администрации Уфы. Об этом сообщил адвокат градоначальника Марат Самойлов, пишет ТАСС.

Служители Фемиды удовлетворили иск бывшего руководителя столицы республики в полном объёме. Ответчиками по разбирательству выступали администрация города, председатель городского совета Марат Васимов и администрация глава Башкирии.

Защитник уточнил, что восстановление в правах произошло задним числом — с 15 июля. Эта дата и стала точкой отсчёта возвращения полномочий.

Ранее силовики предъявили Мавлиеву обвинение по двум тяжким статьям. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.

Конфликт с депутатским корпусом возник после того, как чиновник лишился допуска к государственной тайне. На этом основании члены горсовета оперативно расторгли с ним трудовой контракт, однако суд счёл такие действия неправомерными.

Теперь градоначальник сможет вернуться к управлению городским хозяйством, пока идёт следствие по его уголовному делу. В картотеке также значатся администрация главы региона в качестве третьей стороны и председатель Совета Уфы Марат Васимов.

Ратмир Мавлиев родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. Юрист по образованию, в 2019 году он стал самым молодым мэром в истории Башкирии, возглавив Нефтекамск, а в 32 года — администрацию Уфы. В конце апреля 2026 года Мавлиев был задержан и арестован по обвинению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Позже его перевели под домашний арест, а затем госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.