Суд восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы с 15 июля
Обложка © ТАСС /Тимур Давлетов
Верховный суд Башкирии постановил восстановить Ратмира Мавлиева на посту главы администрации Уфы. Об этом сообщил адвокат градоначальника Марат Самойлов, пишет ТАСС.
Служители Фемиды удовлетворили иск бывшего руководителя столицы республики в полном объёме. Ответчиками по разбирательству выступали администрация города, председатель городского совета Марат Васимов и администрация глава Башкирии.
Защитник уточнил, что восстановление в правах произошло задним числом — с 15 июля. Эта дата и стала точкой отсчёта возвращения полномочий.
Ранее силовики предъявили Мавлиеву обвинение по двум тяжким статьям. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.
Конфликт с депутатским корпусом возник после того, как чиновник лишился допуска к государственной тайне. На этом основании члены горсовета оперативно расторгли с ним трудовой контракт, однако суд счёл такие действия неправомерными.
Теперь градоначальник сможет вернуться к управлению городским хозяйством, пока идёт следствие по его уголовному делу. В картотеке также значатся администрация главы региона в качестве третьей стороны и председатель Совета Уфы Марат Васимов.
Ратмир Мавлиев родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. Юрист по образованию, в 2019 году он стал самым молодым мэром в истории Башкирии, возглавив Нефтекамск, а в 32 года — администрацию Уфы. В конце апреля 2026 года Мавлиев был задержан и арестован по обвинению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Позже его перевели под домашний арест, а затем госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.
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