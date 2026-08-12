Москва не забыла, что армянские политики не одёрнули Владимира Зеленского после его угроз в адрес Парада Победы на Красной площади. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

«Никто не забыл, что «суверенные» политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по Параду Победы на Красной площади», — подчеркнула дипломат.

Заявление прозвучало на фоне решения Антикоррупционного суда Армении допросить по видеосвязи 103-летнюю участницу Великой Отечественной войны Розалию Абгарян. Она проходит свидетелем по делу о предполагаемом нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период. Мария Захарова назвала действия армянской инстанции надругательством над историей.