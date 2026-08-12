Намерение армянских властей допросить 103-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Розалию Абгарян выглядит как «форменное издевательство» над общей историей и памятью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва рассматривает ситуацию с Абгарян не отдельно, а в контексте других действий Еревана последних лет.

«Не можем не рассматривать это сообщение в отрыве от череды событий и шагов Еревана, которые выглядят как форменное издевательство над общей историей и памятью», — заявила Захарова.

Кроме того, дипломат упомянула публичные заявления недавно назначенного руководителя одного из учебных заведений Минобороны Армении, которые она охарактеризовала как попытку «обелить нацистов». В тот же ряд Захарова поставила домашний арест председателя Союза ветеранов Армении в предвыборный период.

«Теперь же переходящее на «демократические» европейские стандарты армянское правосудие добралось до Абгарян», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.