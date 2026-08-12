Посол Франции в Центральноафриканской Республике Брюно Фуше оказался в центре скандала. С начала 2024 года до весны 2026 года он приглашал в свою резиденцию около 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет, некоторые оставались на ночь. Постоянный поток гостей встревожил сотрудников спецназа GIGN, охраняющих дипмиссию.

После доклада о поведении посла генеральный секретарь МИД Франции распорядился провести проверку. Она прошла с 7 по 10 апреля. По данным сатирического издания Le Canard enchaîné, были выявлены серьёзные нарушения, но их подробности не раскрываются.

Несмотря на это, Фуше продолжает занимать пост. Его дальнейшая судьба, по данным источников, может зависеть от позиции главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро. Сам дипломат заявляет: посетительницы — просто студентки, которым он помогает, а одной из них посол даже оплачивает учёбу.

Ранее в парламенте Армении разразился скандал — депутаты от правящей фракции «Гражданский договор» начали шумно стучать по столам, едва представитель оппозиции упомянула католикоса Гарегина II. Инцидент случился 12 августа на заседании Национального собрания: с трибуны выступала депутат Кристине Варданян из блока «Армения», но как только она заговорила о католикосе, зал заполнился барабанным стуком