Экс-посол Украины в США Стефанишина не внесла за себя залог в $134 тысячи

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла назначенный судом залог в размере 6 млн гривен. Срок истёк 11 августа, сообщили украинскому изданию «Общественное» в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда страны (ВАКС).

Теперь Специализированная антикоррупционная прокуратура вправе попросить суд изменить ей меру пресечения. Пока такого решения не принято. Тем временем Стефанишина оспаривает постановление ВАКС. Апелляционная палата получила её жалобу 11 августа и должна рассмотреть её в ближайшее время. Экс-дипломат заявила, что внесёт деньги, если суд оставит прежнюю меру пресечения в силе.

Напомним, бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной вменяют незаконное обогащение на 13,9 млн гривен. Уже 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд начал закрытое рассмотрение вопроса о мере пресечения — через два дня после того, как Владимир Зеленский уволил её с дипломатической должности. Сама Стефанишина считает себя невиновной. Она также отметила, что не располагает средствами для внесения залога в 6 миллионов гривен — сумму назначил суд.