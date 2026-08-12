Россиянка обвинила футболиста из Воронежа в изнасиловании на Пхукете и сама собрала доказательства

27-летняя жительница Санкт-Петербурга заявила, что стала жертвой изнасилования во время отдыха в Таиланде. По её словам, предполагаемого нападавшего — предпринимателя и футболиста из Воронежа Дениса З. — ей пришлось разыскивать самостоятельно. Спустя почти четыре месяца после случившегося уголовное дело не возбуждено, а мужчину, как утверждает сторона девушки, до сих пор не допросили. Подробности узнали наши коллеги из «Осторожно, Петербург».

Александра — имя изменено — приехала на Пхукет в конце апреля вместе с подругой Светланой. В один из последних дней отдыха девушки отправились в бар, где Светлана познакомила её с двумя молодыми мужчинами. Компания выпивала и слушала музыку, после чего начала расходиться по отелям. Александра вернулась в номер одна и готовилась ко сну. Когда в дверь постучали, она решила, что вернулась подруга, с которой они жили вместе.

Однако на пороге, по словам Александры, оказался один из мужчин из бара. Девушка утверждает, что он без приглашения вошёл в номер, несмотря на её просьбы уйти.

Мужчина, которого потерпевшая опознала как своего обидчика. Фото © «Осторожно, Петербург»

«Я говорю: я голая, выйди. Захлопывается дверь и, собственно, закрывание рта. После чего крики „нет“, сопротивление. Это всё никак не действовало. Я кричала „нет“, сопротивлялась», — вспоминает Александра.

Сразу после произошедшего она написала подруге, что её изнасиловали. На Пхукете девушки обратились в госпиталь, чтобы зафиксировать возможные следы сексуального насилия, однако, по словам Александры, за экспертизу там потребовали около 20 тысяч бат — примерно 50 тысяч рублей. В тайской полиции им объяснили, что предполагаемого нападавшего можно задержать, но самой россиянке придётся остаться в стране примерно на месяц. Обратные билеты были куплены уже на следующий день.

После прилёта в Петербург Александра попыталась обратиться в полицию ещё в Пулково, однако там ей посоветовали написать заявление по месту жительства. В 86-м отделе полиции Приморского района заявление приняли. При этом девушка утверждает, что столкнулась с виктимблеймингом со стороны сотрудников.

«Мне сказали: с моими близкими такого не случится, а ты сама виновата», — рассказала она.

В тот же день Александре стало плохо, из отдела полиции её увезли на скорой помощи. По её словам, проверка произошедшего полноценно началась лишь спустя несколько месяцев. При этом личность мужчины правоохранители первоначально установить не смогли.

«Полиция сказала: как вы себе представляете, мы будем искать по какому-то видеокружку? Я как жертва начала искать его, потому что я не знала ни имени вообще, никакой абсолютно информации. Только город Воронеж. Я сама его установила», — утверждает девушка.

Для поиска она использовала скриншот из видеосообщения в Telegram и сервис поиска людей по лицу во «ВКонтакте». Так Александра вышла на Дениса З. — предпринимателя и футболиста из Воронежа. По словам девушки, впоследствии правоохранители подтвердили, что мужчина действительно находился в Таиланде в тот же период.

Дополнительные материалы Александра также собирала самостоятельно. Через адвоката в Таиланде ей удалось получить видеозапись из отеля, которую предоставили по ордеру местной полиции. Как утверждает девушка, на кадрах видно, что перед произошедшим мужчина разговаривал в лобби с её подругой Светланой. Он попросил назвать номер комнаты Александры, объяснив это желанием «пожелать доброй ночи». После случившегося девушки перестали общаться.

Интересы Александры представляет адвокат Дмитрий Колонтай. По его словам, сейчас районный Следственный комитет проводит доследственную проверку, однако уголовное дело пока не возбуждено. Защита собирается обжаловать отказ в его возбуждении.

«Сложность в такого рода делах — в истребовании доказательной базы. По линии правоохранительных органов предполагается официальное общение через Генеральную прокуратуру РФ, что очень долго и неэффективно», — объяснил Колонтай.

Адвокат опасается, что затягивание проверки может осложнить сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. По его словам, Денис З. до сих пор не был опрошен в рамках проверки.

Сама Александра рассказывает, что первые два месяца после возвращения переживала тяжёлое психологическое состояние: у неё были истерики, приступы плача и суицидальные мысли. Позднее она обратилась к психиатру, а затем начала работать с психотерапевтом. По словам девушки, специалисты диагностировали у неё острую стрессовую реакцию и развитие посттравматического стрессового расстройства.

«Не захожу в лифт с мужчиной, проверяю, закрыта ли дверь. У меня сигналка, перцовый баллончик. Ненависть к мужчинам у меня прошла, но след остался», — говорит Александра.

Денис З. комментировать предъявленные ему обвинения отказался. Уголовного дела в отношении него на данный момент нет, его процессуальный статус не определён, а виновность не установлена.