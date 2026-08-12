«Лучшее, что со мной случалось»: Почему Антонио Бандерас благодарен судьбе за инфаркт

Испанский актёр и режиссёр Антонио Бандерас в интервью People назвал инфаркт, случившийся с ним в январе 2017 года, «лучшим событием в жизни». По его словам, сердечный приступ полностью изменил его взгляд на мир.

Всё произошло в доме актёра в британском графстве Суррей. Он почувствовал сильную боль в груди, рядом была его избранница Николь Кимпель, которая дала ему аспирин и вызвала скорую. В больнице артисту диагностировали лёгкий инфаркт и экстренно установили три стента в коронарные артерии. После этого эпизода Бандерас переосмыслил жизнь, бросил курить и решил вернуться в родную Испанию.

«Сердечный приступ — лучшее, что со мной случалось в жизни. Будто кто-то навёл резкость в моих глазах: я увидел мир таким, какой он есть, а не каким я его привык видеть», — признался актёр.

Ранее стало известно, что из-за инфаркта умер олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Иван Едешко. Его имя навсегда вписано в историю советского спорта: он был частью легендарной команды, завоевавшей золото на мюнхенской Олимпиаде. Спортсмен также становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов. После завершения карьеры он оставался в игре — тренировал советскую сборную и московский ЦСКА.