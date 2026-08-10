Антонио Бандерасу — 66: Как актёр пережил инфаркт, развод и начал жизнь заново под старость лет

10 августа испанскому красавцу Антонио Бандерасу исполняется 66 лет. Мальчишка из портовой Малаги мечтал о футбольной карьере, а стал одним из самых узнаваемых актёров планеты — от неуловимого Зорро до голоса пройдохи Кота в сапогах. По пути его ждали два громких брака, публичный развод в зале суда и инфаркт, после которого Бандерас полностью пересмотрел собственную жизнь. Life.ru вспоминает главные повороты судьбы актёра.

Мечта о футболе, которую разрушила травма

Биография Антонио Бандераса: от футбола в Малаге до Голливуда. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Настоящее имя актёра — Хосе Антонио Домингес Бандера. Он родился в Малаге в семье офицера гражданской гвардии и школьной учительницы, а детство провёл, гоняя мяч во дворе вместе с младшим братом Франсиско Хавьером. Отец редко вмешивался в воспитание сыновей, зато мать держала в доме строгие порядки и мечтала, чтобы оба ребёнка выбрали серьёзную профессию.

Мальчик всерьёз готовился к карьере футболиста и до сих пор болеет за родной клуб «Малага». Но в подростковом возрасте он серьёзно повредил ногу, и путь в большой спорт для него закрылся раз и навсегда. Пришлось на ходу придумывать, чем заниматься дальше, а мать поначалу только порадовалась: спортивные амбиции сына её никогда особо не вдохновляли.

Скандальный спектакль решил его судьбу

Вскоре после травмы Антонио с приятелями пошёл на любительскую постановку «Волосы» — подростков привлёк слух, что актёры выходят на сцену голыми. Зрелище настолько поразило будущую звезду, что через несколько месяцев он сам вышел на сцену малагского театра. Взрослые вокруг ещё долго не принимали это увлечение всерьёз, а судьбу человека порой решает случайность — так же, как экипировка подводила спортсменов в самый ответственный момент состязаний.

Мадрид встретил его как официанта и грузчика

Путь Антонио Бандераса: от Зорро до Кота в сапогах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В двадцать лет Бандерас с родительским благословением и минимальной суммой денег в кармане уехал покорять испанскую столицу. Первое время пришлось перебиваться случайными заработками: он работал швейцаром, барменом и официантом, как и большинство приезжих провинциалов. Параллельно молодой актёр участвовал в экспериментальных постановках, где режиссёры часто ценили не столько талант, сколько внешность новичка.

Уже через два года упорство окупилось: молодого актёра приняли в труппу Национального театра Испании — и с этого момента он наконец начал зарабатывать любимым делом. Именно там его заметил человек, который вскоре перевернёт всю его жизнь.

Встреча, которая создала кинозвезду

День рождения Антонио Бандераса: как менялась жизнь актёра. Фото © Кадр из фильма «Лабиринт страстей», режиссёр Педро Альмодовар, сценаристы Терри Леннокс, Педро Альмодовар

Дебют в кино случился благодаря знакомству с начинающим режиссёром Педро Альмодоваром, который увидел Бандераса на сцене и предложил ему главную роль в картине «Лабиринт страстей». Поначалу актёр отнёсся к незнакомцу настороженно, но согласился рискнуть — и не прогадал.

До отъезда в Голливуд они успеют поработать вместе ещё четыре раза, а публика запомнит эти фильмы как одни из самых смелых и провокационных в испанском кино 80-х. Тогда же за Бандерасом закрепилась репутация актёра, готового на откровенные и рискованные роли ради искусства.

Голливуд принял испанца не сразу

Первая американская роль в фильме «Короли мамбо» славы не принесла, зато открыла Бандерасу двери в кино США. Ради этого предложения он несколько месяцев занимался с репетитором английским произношением. Вскоре он снялся рядом с Мэрил Стрип в «Доме духов» (1993) и с Томом Хэнксом в оскароносной «Филадельфии» (1993).

Настоящий прорыв случился в 1995 году, когда он сыграл главную роль в вестерне «Отчаянный». Тогда же на съёмках фильма «Двое — это слишком» он познакомился с актрисой Мелани Гриффит: оба на тот момент состояли в браке, но их роман начался прямо на площадке, на глазах у собственных супругов.

Единственная родная дочь актёра

Единственная дочь Антонио Бандераса: как выглядит и чем занимается Стелла. Фото © ТАСС / CHRISTIAN MONTERROSA

У Бандераса и Мелани Гриффит в сентябре 1996 года родилась дочь Стелла — единственный биологический ребёнок актёра. Дакота Джонсон и Александр, дети Мелани от прошлых браков, стали для Антонио приёмными, и он всегда подчёркивал, что относится к ним как к родным. Сама Стелла выросла в актёрской семье, но выбрала карьеру модели: снималась для глянцевых журналов и модных домов, окончила университет в Южной Калифорнии.

Два брака и один громкий развод

Развод Антонио Бандераса и Мелани Гриффит: история громкого брака. Фото © ТАСС / ZUMAPRESS.com

Первой женой актёра Антонио Бандераса стала испанка Ана Леса, но брак распался в 1996 году после скандального суда в Лос-Анджелесе — по слухам, дело дошло даже до перебранки с гамбургером и пепельницей у дверей отеля. Через полгода Бандерас обвенчался с Мелани Гриффит в Вестминстерском аббатстве, чем удивил всю прессу.

Пара вместе воспитывала дочь Стеллу и детей Мелани от предыдущих браков, но и этот почти двадцатилетний союз в итоге распался в 2015 году. Развод прошёл на удивление тихо для голливудской пары такого масштаба, как и десятки других звёздных бракосочетаний 2026 года, которые многие поклонники успели пропустить.

Главные фильмы Антонио Бандераса: от Зорро до Кота в сапогах

За сорок с лишним лет в кино Бандерас успел побывать и мстителем в маске, и мультяшным пройдохой с говорящими глазами. Вот роли, благодаря которым его узнают даже те, кто не следит за большим кино: «Маска Зорро» (1998) и «Легенда о Зорро» (2005) — герой в маске принёс актёру мировую славу и номинацию на «Золотой глобус».

— герой в маске принёс актёру мировую славу и номинацию на «Золотой глобус». «Отчаянный» (1995) — образ мстителя Эль Десперадо закрепил за Бандерасом статус голливудского мачо.

— образ мстителя Эль Десперадо закрепил за Бандерасом статус голливудского мачо. «Шрек-2» (2004) и последующие части франшизы — озвучка обаятельного Кота в сапогах сделала его голос узнаваемым даже для детей.

— озвучка обаятельного Кота в сапогах сделала его голос узнаваемым даже для детей. «Интервью с вампиром» (1994) — одна из первых крупных голливудских ролей рядом с Томом Крузом и Брэдом Питтом.

— одна из первых крупных голливудских ролей рядом с Томом Крузом и Брэдом Питтом. «Дети шпионов» (2001) — трилогия о маленьких агентах, которая шла в прокате три года подряд.

— трилогия о маленьких агентах, которая шла в прокате три года подряд. «Кожа, в которой я живу» (2011) — психологический триллер Альмодовара, где Бандерас сыграл одержимого пластического хирурга, ставящего жестокие эксперименты над человеком.

— психологический триллер Альмодовара, где Бандерас сыграл одержимого пластического хирурга, ставящего жестокие эксперименты над человеком. «Боль и слава» (2019) — драма Альмодовара принесла Бандерасу первую номинацию на «Оскар» и приз Каннского фестиваля.

Инфаркт, который перевернул всё

Как Антонио Бандерас пережил инфаркт и изменил свою жизнь. Фото © Getty Images / Daniel Perez Garcia-Santos

В 2017 году у Бандераса случился сердечный приступ, ставший для него настоящей точкой отсчёта. Актёр отказался от курения, пересмотрел приоритеты и решил вернуться на родину, в Малагу, где раньше проводил лишь короткие отпуска. Спустя два года именно новая работа с Альмодоваром — фильм «Боль и слава» — принесла ему первую номинацию на «Оскар» и приз Каннского кинофестиваля. Сегодня Бандерас управляет собственным театром Teatro Soho и вкладывает средства в местные рестораны и виноградники.

Путь Антонио Бандераса — отличный пример того, как одна случайная травма способна изменить целую жизнь. Мальчик из Малаги, который так и не стал футболистом, вместо этого покорил Голливуд, пережил громкие романы и один инфаркт, а в итоге всё равно вернулся туда, откуда всё начиналось. Судьба вообще редко бывает предсказуемой, особенно у людей творческих профессий — недавно Life.ru уже выяснял, какие неожиданные повороты ждали актёров легендарной комедии про итальянцев в России.