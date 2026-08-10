«А я просто *** с горы»: Гуф напомнил о себе после откровений Айзы

Гуф обиделся на бывшую жену Айзу после её публикации об истории собственной жизни. Блогерша рассказала о времени до и после переезда на Бали, упомянула сыновей и нынешнего мужа Степана, но экс-супруга в повествовании не оказалось.

Айза-Лилуна Ай рассказала в соцсетях о том, почему несколько лет назад решила отказаться от гонки за жизнью в Москве и перебраться на Бали. Блогерша призналась, что долго работала практически без остановки, пытаясь заработать на собственный дом, но в итоге столкнулась с депрессией и тревожным расстройством.

Фото © threads/aizalovesam

Теперь она строит новую жизнь вместе с новым мужем и детьми и надеется со временем заработать на дом у океана. Отдельно блогерша поблагодарила подписчиков за поддержку, а рекламодателей — за работу и контракты.

Особое место в сторис Айза отвела старшему сыну Сэму. Она рассказала, что недавно подросток признался ей: впервые чувствует себя дома, хотя собственного жилья у семьи пока нет. Для самой блогерши эти слова стали подтверждением того, что дом для детей оказался связан не столько с квадратными метрами, сколько с обстановкой вокруг них.

Фото © threads/aizalovesam

На откровения бывшей жены неожиданно отреагировал Гуф. Рэпер обиделся, что его не упомянули и написал: «А я просто *** с горы». Айза не стала вступать с бывшим мужем в перепалку.

«Ба, мы тебя любим. Спасибо, что дал мне старт. И спасибо, что когда-то все так произошло и я смогла самостоятельно встать на ноги», — написала она.

Пользователи подхватили тренд и через ИИ стали генерировать смешные картинки в тему.

Всего несколько дней назад Айза публично высказалась о личной жизни бывшего мужа. Она поддержала Разият Салахову после расставания с Гуфом и назвала её единственной девушкой рэпера, которая любила его не ради денег. Блогерша тогда пожелала, чтобы музыкант окончательно отпустил бывшую возлюбленную. После откровений Салаховой Life.ru попросил психолога разобрать её заявления о поведении Гуфа в отношениях. Девушка утверждала, что рэпер следил за ней через камеры и наблюдал за её реакцией после конфликтов.