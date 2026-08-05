«Ему место под плинтусом»: Психолог объяснила, что не так с Гуфом, скрытно наблюдающим за слезами бывшей

Поведение рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) — часть устойчивой психологической модели. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразила психолог Марианна Абравитова, комментируя скандальную историю, которую рассказала бывшая музыканта Разият Салахова. По её словам, Гуф через камеры видеонаблюдения смотрел, как она рыдает, и делал это не в одиночестве, а в компании любовниц.

Ему неинтересна традиционная любовь, когда женщина беззаветно предана и любит. Его стихия — манипуляции, эмоции, которые он может вызвать, и власть над чувствами другого. Поэтому я уверена: он очень быстро найдёт себе новую «жертву», — заявила специалист. Марианна Абравитова Психолог

Она напомнила, что в психологии существуют устойчивые пары, например садист и жертва. Такие люди нередко бессознательно притягиваются друг к другу, поскольку взаимно нуждаются в привычной модели отношений: одному требуется подавлять, а другому — подстраиваться и добиваться одобрения.

Историю с камерой, установленной для наблюдения за жившей с Гуфом девушкой, психолог назвала не просто гнусным поступком. По её мнению, слежка могла быть лишь частью более широкой схемы, в которой присутствовал настоящий эмоциональный и психологический садизм.

«Думаю, он регулярно доводил её до слёз, и это его вдохновляло. Схема старая: сначала унизить, растоптать, довести до истерики, а потом она же приходит и просит прощения, пытаясь подстроиться. Ему нужны именно такие женщины», — считает эксперт.

При этом любить зависимую от него партнёршу такой человек, по словам психолога, не способен. Она превращается для него в «коврик, о который он вытирает ноги», хотя в фантазиях подобные мужчины могут мечтать о противоположном типе — красивой, жёсткой и доминантной женщине, на которую сами смотрели бы снизу вверх.

Однако приблизиться к такой партнёрше они не решаются. С одной стороны, мешает созданный перед поклонниками и друзьями образ «крутого парня», с другой — сильный страх отказа. Подсознательно такой мужчина понимает, что уверенная женщина может не поддаться манипуляциям, отвергнуть его или просто не воспринять всерьёз.

«По своей психологической структуре это не мужчины. Физиологически — да, но мужчина — это не только тело. Это благородство, снисхождение к слабой, способность защищать и любить по-настоящему. А здесь мы видим обратное: он даже выносит свою «иронию» на публику. Он не мужчина. Ему, как говорят, место под плинтусом», — отметила Абравитова.

Она пояснила, что это мнение не просто как женщины, а как психолога. По словам специалиста, к таким людям, какими бы знаменитыми, богатыми или креативными они ни были, приближаться нельзя. Вариантов общения с ними всего два: либо вы должны быть настолько выше, что визави предпочтёт спрятаться под диван, либо вы автоматически становитесь жертвой, потому что по-другому выстраивать отношения он не умеет.

«И, конечно, к настоящим мужчинам такие особи не имеют ни малейшего отношения», — заключила собеседница Life.ru

Ранее блогерша Разият Салахова заявила, что окончательно рассталась с Гуфом, и обвинила его в изменах. Она утверждает, что рэпер систематически унижал её перед другими женщинами и получал от этого удовольствие. Салахова также рассказала, что после одного из расставаний Гуф наблюдал за ней через камеры видеонаблюдения — он смотрел, как она плачет, и делал это в компании своих любовниц.