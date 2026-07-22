Страсти не только на ЧМ-2026: 5 испанских фильмов, которые объясняют характер новых чемпионов мира

19 июля Испания дожала Аргентину и во второй раз взяла Кубок мира. Игроки пообещали за победу разное — от бороды до татуировки с лицом тренера, и теперь слово держать придётся всерьёз. Такой азарт рождается не только на поле: испанское кино десятилетиями показывает такой же характер — жгучий и ревнивый. Мы выбрали пять фильмов, где страсть работает не хуже удара Торреса на 106-й минуте.

«Кожа, в которой я живу», 2011 год: одержимость сильнее морали

Испанское кино и характер новых чемпионов мира по футболу. Фото © Фильм «Кожа, в которой я живу», режиссёр Педро Альмодовар, сценаристы Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар, Тьерри Жонке

Хирург Роберт Ледгард теряет жену и дочь, а дальше находит себе новую цель: создать идеальную кожу для человека. Сначала опыты идут на мышах, но амбиции растут быстрее совести, и учёный переключается на девушку Веру (не просто пациентку, а план личной мести). Он держит её взаперти в собственном доме и постепенно превращает эксперимент в подобие любви, а точнее в то, что сам хирург называет этим чувством.

Педро Альмодовар снял фильм про одержимость, которая рядится в благородные одежды. Ледгард уверен, что действует ради науки и памяти о семье, а на деле просто присваивает себе чужую жизнь. Испанская страсть здесь без романтики: жёсткая, собственническая, готовая переступить через любые границы. Картина не спешит оправдывать героя, она только показывает, куда заводит человека одержимость, если её никто вовремя не остановил.

«Невидимый гость», 2016 год: любовь, которая обернулась ловушкой

Какие испанские фильмы объясняют азарт сборной Испании. Фото © Фильм «Невидимый гость», режиссёр Ориол Паоло, сценаристы Ориол Паоло, Лара Сендим

Молодой бизнесмен Адриан Дория обвиняется в убийстве любовницы и клянётся, что невиновен. Ради оправдания он нанимает лучшего адвоката страны, Вирджинию Гудман, для которой это дело последнее перед пенсией. Но сначала Адриану придётся честно рассказать, что случилось между ним и погибшей, а с этим у героя явные проблемы.

Ориол Паоло построил детектив на приёме ненадёжного рассказчика: зритель верит ровно тому, что говорит сам обвиняемый. Чем дальше разворачивается разговор, тем яснее, что за красивой историей о любви прячется банальный расчёт. Испанская страсть в этом фильме — это ревность и жадность, которые умеют выдавать себя за большое чувство, пока не находится тот, кто задаёт правильные вопросы.

«Виридиана», 1961 год: запретное желание дяди и скандал полувековой давности

Лучшие испанские фильмы про страсть, ревность и одержимость. Фото © Фильм «Виридиана», режиссёр Луис Бунюэль, сценаристы Хулио Алехандро, Луис Бунюэль, Бенито Перес Гальдос

Монахиня Виридиана перед постригом заезжает погостить к богатому дяде дону Хайме. Родственник годами тайно влюблён в племянницу и наряжает её в свадебное платье покойной жены, пока девушка спит. После неудачной попытки соблазнить Виридиану дядя не выдерживает позора и уходит из жизни. Всё наследство достаётся племяннице.

Луис Бунюэль выпустил фильм в 1961 году, и картина взорвала консервативное испанское общество: слишком откровенно там показаны похоть, лицемерие церкви и фальшивая жалость к бедным. Страсть здесь не про красивую любовь, а про то, как удобно человек прячет собственные желания за словами о вере и добродетели. Полвека спустя фильм всё ещё работает как холодный душ для любого, кто считает мораль чем-то простым.

«Параллельные матери», 2021 год: драма, которую сам и не придумаешь

Кино Альмодовара, Бунюэля и Дель Торо: испанский темперамент на экране. Фото © Фильм «Параллельные матери», режиссёр Педро Альмодовар, сценарист Педро Альмодовар

40-летняя Дженис рожает ребёнка от женатого антрополога и растит дочь одна. В палате перед родами она знакомится с юной Аной, которая тоже готовится стать матерью-одиночкой. После выписки пути женщин расходятся, но случайность снова сводит их вместе, и тайна одного из младенцев переворачивает обе судьбы.

Педро Альмодовар в очередной раз доказывает, что для сильной истории вовсе не обязателен мужчина в центре сюжета. Женская поддержка здесь оказывается прочнее любых романов, а страсть — это не про постель, а про решимость защищать своего ребёнка и правду любой ценой. Фильм подкупает тем, что не учит зрителя жизни, а просто наблюдает за героинями с уважением.

«Море внутри», 2004 год: тридцать лет борьбы за право уйти

Пять драм об испанской страсти, которые стоит посмотреть после финала ЧМ. Фото © Фильм «Море внутри», режиссёр Алехандро Аменабар, сценаристы Алехандро Аменабар, Матео Хиль

Бывший моряк Рамон Сампедро ныряет в море и остаётся парализованным на всю жизнь. Он решает, что хочет закончить жизнь на собственных условиях, но физически сделать это не способен, поэтому почти тридцать лет добивается права на эвтаназию через суды. Рядом с ним всё это время адвокат Хулия, которая тоже рискует ради его дела личным счастьем.

Хавьер Бардем сыграл человека, который направляет всю страсть не на другого человека, а на саму идею свободы распоряжаться собственным телом. Фильм основан на реальной истории и получил «Оскар», но ценность его не в наградах, а в честности: здесь никто не выглядит однозначным героем или злодеем, а сама эвтаназия остаётся спорным вопросом даже для тех, кто смотрит фильм спустя двадцать лет.

Испанское кино, как и испанская сборная, редко выбирает простой путь. Герои этих фильмов рискуют семьёй, свободой и репутацией ради одной цели, и в этом легко узнать характер игроков, которые выцарапали победу на ЧМ-2026 в дополнительное время. Пересматривая эти картины, замечаешь: страсть по-испански — это не про громкие слова, а про упрямство идти до конца, даже если шансы малы. Если после этих пяти фильмов появится желание вспомнить не только драмы, но и весь футбольный контекст турнира, Life.ru уже собирал подборку фильмов, сериалов и документалок про футбол перед финалом ЧМ-2026 — отличный повод продолжить киновечер.