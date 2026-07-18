Фильмы, сериалы и документалки: 15 картин про футбол, которые нужно посмотреть перед финалом ЧМ-2026

В воскресенье, 19 июля, сборные Аргентины и Испании сыграют в финале ЧМ-2026, и весь мир на пару часов замрёт у экранов. Пока ждём стартовый свисток, предлагаем поддержать настроение подборкой из пятнадцати историй про футбол: пять фильмов, пять сериалов и пять документалок, где есть и тренер, который ничего не смыслит в игре, и клуб, который купили просто ради забавы, и аргентинский вратарь по прозвищу Дива.

Фильмы про футбол

Пока весь мир ждёт воскресного свистка арбитра, самое время устроить домашний кинопросмотр. Мы выбрали пять фильмов о футболе, где мяч превращается то в мечту, то в проклятие, то в повод для драки. Собирайте компанию у экрана, готовьте попкорн — и вперёд, к главному матчу года.

«Следующий гол — победный», 2023 год

«Следующий гол — победный»: футбольная история про веру в себя. Фото © Кадр из фильма «Следующий гол — победный», режиссёр Тайка Вайтити, сценаристы Тайка Вайтити, Иэн Моррис

Тайка Вайтити снял комедию о сборной Американского Самоа, которую весь мир запомнил после разгромного поражения 0:31 от Австралии. Тренер Томас Ронген приезжает почти на край света и пытается собрать команду не ногами, а головой. Фильм совсем не про кубки и медали, здесь важнее человеческое достоинство. Это история про людей, которым нужно заново поверить, что они вообще имеют право выходить на поле, и про футбол как терапию для целой нации.

«Играй как Бекхэм», 2002 год

«Играй как Бекхэм»: комедия о девушках и футбольной мечте. Фото © Кадр из фильма «Играй как Бекхэм», режиссёр Гуриндер Чадха, сценаристы Гуриндер Чадха, Гюльджит Биндра, Пол Маеда Берджес

Лёгкая британская комедия о девушке, которая мечтает бить по мячу не хуже своего кумира, а дома от неё ждут совсем другой судьбы. Семья, традиции и вечный вопрос «а что скажут соседи» встают на пути к футбольному полю. Фильм давно стал капсулой времени из начала нулевых, но тема не устарела ни на грамм. Право на мечту всё ещё приходится отвоёвывать, особенно если окружающие уже решили за тебя, кем тебе быть и чем заниматься по выходным.

«Гол!», 2005 год

«Гол!»: фильм о мечте попасть в большой футбол. Фото © Кадр из фильма «Гол!», режиссёр Дэнни Кэннон, сценаристы Дик Клемент, Йен Ла Френас, Майк Джеффрис

Главный футбольный фантазм нулевых для всех, кто в детстве надеялся, что скаут случайно заметит его во дворе и увезёт в Англию. Сантьяго Муньес проходит путь от бедного парня с улицы до игрока «Ньюкасла», а зритель получает чистую спортивную сказку без лишнего цинизма. Да, местами тут всё чересчур гладко и удачно. Но в этом и смысл: «Гол!» не притворяется документальным кино, он просто продаёт мечту, где один точный удар открывает дверь в совершенно другую жизнь.

«Убойный футбол», 2001 год

«Убойный футбол», 2001: кунг-фу и мяч в гонконгской комедии. Фото © Кадр из фильма «Убойный футбол», режиссёр Стивен Чоу, сценаристы Стивен Чоу, Цан Кань-Чун, Стивен Фун и др.

Гонконгская комедия про то, как монахи Шаолиня разносят футбольное поле спецэффектами будто из другого измерения. Кунг-фу, огненные удары, мяч, который несётся как метеорит, и вратарь, способный поймать что угодно голыми руками. Критик найдёт к чему придраться, а рейтинг у фильма средний. Но давайте начистоту: эту гонконгскую феерию хотя бы раз смотрели почти все. Шедевром её не назовёшь, зато народной любовью — вполне заслуженно, ведь настроение она поднимает мгновенно.

«Проклятый «Юнайтед», 2009 год

«Проклятый «Юнайтед»: драма о тренере Брайане Клафе. Фото © Кадр из фильма «Проклятый «Юнайтед», режиссёр Том Хупер, сценаристы Питер Морган, Дэвид Пис

Майкл Шин играет Брайана Клафа, одного из самых ярких и неудобных тренеров английского футбола. В центре сюжета — его короткий и болезненный заход в «Лидс Юнайтед», где он продержался всего 44 дня. Фильм хорош тем, что показывает тренера не мудрым дедушкой с блокнотом, а живым человеком: с эго, злостью, ревностью и упрямством. Получается почти психологический триллер о том, как большой талант без контакта с людьми способен сам себя съесть изнутри.

Сериалы про футбол

Пока команды готовятся к решающему матчу, самое время вспомнить, что футбол давно перерос спорт и стал полноценным сериальным жанром. Мы собрали пять историй: от терапевтической комедии про американца в английской раздевалке до жёсткой документалки о клубе, который вылетел из элиты. Устраивайтесь поудобнее.

«Тед Лассо», 2020 год

«Тед Лассо»: американский тренер в раздевалке «Ричмонда». Фото © Кадр из сериала «Тед Лассо», режиссёры М. Дж. Делани, Деклан Лауни, сценаристы

Sasha Garron, Кили Хэзелл

Ребекка узнаёт об изменах мужа и после развода получает в наследство лондонский клуб «Ричмонд». Из чистой мести она нанимает тренера Теда Лассо, американца, который ничего не смыслит в футболе и раньше работал только со студенческими командами. Вместе с помощником по прозвищу Борода он пытается разобраться в правилах игры и наладить отношения в раздевалке. Первый сезон вышел в разгар пандемии и стал настоящим спасением для миллионов зрителей по всему миру.

«Домашнее поле», 2022 год

«Домашнее поле»: женщина-тренер против стереотипов в футболе. Фото © Кадр из сериала «Домашнее поле», режиссёр Феликс Умаров, сценаристы Иван Новиков, Евгения Бурасова

Гендиректор клуба «Красный ястреб» Антон Данин срочно ищет замену тренеру после сердечного приступа предшественника. Наглый лидер команды Филипп Никитин уверен, что место достанется именно ему, но Данин рискует и приглашает москвичку Елену Волкову: она уже добилась успехов в женском футболе. Игроки ей не доверяют, они убеждены, что тренировать мужскую команду должен только мужчина. Российский ремейк норвежского сериала снят неторопливо, зато детально показывает жизнь команды.

«Сандерленд до гроба», 2021 год

«Сандерленд до гроба»: вылет клуба из Премьер-лиги Англии. Фото © Кадр из сериала «Сандерленд до гроба», режиссёры Myles Judd, Jonna McIver

Летом 2017 года «Сандерленд» вылетает в Чемпионшип после десяти сезонов в Премьер-лиге, а стадион на пятьдесят тысяч зрителей остаётся в дивизионе рангом ниже. Тренер и спортивный директор должны в кратчайшие сроки вернуть команду наверх, иначе рискуют остаться без работы. Документальный сериал показывает, что футбол для города на севере Англии давно стал настоящей религией. Настроение целого города зависит от результата матча, и болельщикам от этого совсем не смешно.

«Добро пожаловать в Рексэм», 2022 год

«Уэлком ту Рексэм»: как актёры купили валлийский футбольный клуб. Фото © Кадр из сериала «Добро пожаловать в Рексэм», режиссёр Bryan Rowland, сценаристы Джордж Дьюи, Dan Donovan

Актёр Роб Макэлхенни на карантине посмотрел «Сандерленд до гроба», влюбился в футбол и решил купить собственный клуб. Выбор пал на валлийский «Рексэм», один из старейших клубов Британии, где победы остались в прошлом веке. Вместе с Райаном Рейнольдсом он выкупает команду за 2,1 миллиона евро, приглашает тренера и снимает сериал про новую жизнь клуба. Продажи футболок и подписчики в соцсетях растут стремительно, а «Рексэм» выбирается из подвала английского футбола.

«Вне игры», 2018 года

«Вне игры»: скаут «Локомотива» и юный талант Денис Рыбальченко. Фото © Кадр из сериала «Вне игры», режиссёры Виктор Шамиров, Дарья Балинова, сценаристы Руслан Хачмамук, Виктор Шамиров

Бывший футболист, а ныне пьющий скаут «Локомотива» Фил знакомится с парнем своей дочери Сашей, который мечтает связать жизнь с футболом, а пока работает продавцом в спортивном магазине. Саша узнаёт о талантливом юниоре Денисе Рыбальченко и хочет привести его в академию клуба, но мальчику придётся переехать в Москву и жить в интернате. Мама Дениса сомневается, стоит ли жертвовать учёбой ради карьеры сына. Сериал сочетает комедию и драму, не превращаясь при этом в учебник по работе скаута.

Документальные фильмы про футбол

Если хочется не просто вымышленных историй, а настоящих судеб, тут в игру вступают документалки. Мы выбрали пять картин, где главными героями становятся живые люди, а не сценарные персонажи: аргентинские легенды, испанский скандал и целый мир большого турнира. Идеальный вариант посмотреть перед финалом Аргентина – Испания.

«Эми Мартинес: мальчик, который останавливает время»

Эмилиано Мартинес: путь аргентинского вратаря по прозвищу Дива. Фото © ТАСС / EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI

Необычный портрет аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, которого весь мир знает как Диву. Авторы сочетают анимацию, архивные кадры и интервью с родными, чтобы проследить путь мальчика из Мар-дель-Платы к статусу одного из лучших голкиперов планеты. Получается фильм, который легко смотреть и детям, и взрослым. И хотя бы ради одной мысли стоит его включить: иногда героем матча становится не тот, кто забивает, а тот, кто не пропускает.

«Марадона в Мексике»

Диего Марадона в Мексике: как легенда тренировала худшую команду. Фото © ТАСС / Zuma / Italy Photo Press

В 2018 году Диего Марадону приглашают тренировать «Дорадос де Синалоа», худшую команду второго мексиканского дивизиона. Легендарный аргентинец с ходу забирает всё внимание на себя и заряжает игроков верой в свои силы. В отличие от других фильмов о Марадоне, которые копаются в тёмных страницах биографии, этот сериал показывает другую сторону легенды. Перед нами противоречивый человек, который даже на закате карьеры умудрялся вдохновлять и возвращать команде вкус к победам.

«Бока Хуниорс: закулисье»

«Бока Хуниорс»: закулисье клуба и Суперкласико с «Ривер Плейт». Фото © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Отличное знакомство с аргентинским футболом через историю клуба «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса. Матчи «Бокеронес» против «Ривер Плейт» превратились в один из громких клубных конфликтов планеты, известный как Суперкласико. Четыре серии проекта посвящены сезону 2017–2018 годов: новым игрокам, травмам футболистов и личной трагедии одного из спортсменов. После просмотра становится понятно, почему аргентинские болельщики живут футболом настолько остро и бескомпромиссно.

«Всё кончено: поцелуй, который изменил испанский футбол»

Скандал Рубьялеса и Эрмосо: поцелуй, который изменил испанский футбол. Фото © ТАСС / Zuma

На фоне триумфа Испании на женском чемпионате мира 2023 года президент федерации футбола Луис Рубьялес без согласия поцеловал игрока Дженни Эрмосо, и скандал затмил победу команды. Фильм получил международную премию «Эмми» и впервые собрал признания футболисток о пути к сложному кубку в их жизни. Здесь же подробно разбирают все стороны скандала и общественное движение, которое он вызвал далеко за пределами Испании. Смотреть тяжело, но важно.

«Капитаны мира»

«Капитаны мира»: Месси, Роналду и путь к финалу ЧМ-2022 в Катаре. Фото © Getty Images / Pat Elmont and Karl Bridgeman – FIFA / FIFA

Документальный сериал заглядывает в раздевалку чемпионата мира 2022 года в Катаре через истории капитанов сборных, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Шесть серий показывают стратегии тренеров, клубные соперничества и моменты славы на поле и за его пределами. Авторы не жалеют драматургии: шокирующие поражения фаворитов, неожиданные победы аутсайдеров и атмосфера главного турнира планеты. Отличный вариант вспомнить, с чего начинался путь Аргентины к недавнему титулу.

Финал между Аргентиной и Испанией обещает стать одним из главных футбольных вечеров десятилетия, а хорошее кино способно растянуть это ощущение праздника на несколько дней вперёд и назад. Если пересмотреть эти фильмы, сериалы и документалки, легко заметить одну простую вещь: футбол давно перестал быть просто игрой с мячом. А если хочется вспомнить ещё один момент, который навсегда вошёл в историю мировых финалов, Life.ru уже рассказывал, что на самом деле произошло между Зиданом и Матерацци в финале ЧМ-2006.