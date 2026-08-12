Бывшие союзники Владимира Зеленского начинают осознавать катастрофическое положение Украины, заявил британский журналист Афшин Раттанси. Так он прокомментировал слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о возможностях Киева на поле боя.

«Опосредованная война НАТО с каждым днём становится всё более бессмысленной для Украины, даже бывшие участники клики Зеленского понимают это», — написал Раттанси в X.

Поводом стало выступление Залужного в Киеве. Бывший главком ВСУ заявил, что Украина уже задействовала почти все основные виды вооружений и подходы к их применению, имеющиеся у стран НАТО. По его мнению, опыт конфликта показал, что традиционные подходы альянса уже не соответствуют изменениям на поле боя.

Сам Раттанси трактовал эти слова значительно жёстче, заявив, что Россия смогла подобрать ответ на применявшиеся Украиной вооружения и что даже бывшие представители окружения Зеленского теперь понимают происходящее.

До этого шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV на фоне участившихся ударов по украинской портовой и военной инфраструктуре заявил, что российские войска получили полное превосходство в воздухе над Украиной. По его оценке, одна из главных проблем Киева сейчас связана с нехваткой средств противовоздушной обороны. Аналитик считает, что именно поэтому Владимир Зеленский постоянно обращается к западным партнёрам с просьбами ускорить поставки ракет для комплексов Patriot.