Очень похожему на Гитлера неонацисту-украинцу грозит до трёх лет тюрьмы в Словакии

Гражданину Украины, который, по данным словацких СМИ, внешне пытался подражать Адольфу Гитлеру, грозит до трёх лет лишения свободы в Словакии. Мужчину обвиняют в выражении симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод, и хранении экстремистских материалов, сообщает портал Marker.

Украинца остановили ещё в феврале при пересечении словацкой границы. Во время проверки у него обнаружили рюкзак с символикой, отсылающей к нацистской идеологии. В частности, правоохранители нашли значок с изображением нацистского орла, державшего в когтях свастику, а также медаль в виде «Железного креста» с символом СС в центре.

Внимание полиции привлекла и внешность мужчины. Как пишет Marker со ссылкой на опубликованную правоохранителями фотографию, украинец «явно пытался подражать» Гитлеру, в том числе характерными причёской и усами. Теперь дело передано в суд. Если вина украинца будет доказана, ему может грозить до трёх лет заключения.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал 22-летнего москвича виновным в публичной демонстрации запрещённой атрибутики и назначил ему административный арест на 10 суток, постановление опубликовано на портале судов общей юрисдикции. Инцидент произошёл 15 июля на станции «Третьяковская», где полиция заметила у пассажира татуировку на шее в виде черепа с костями.