Рубио заявил о создании в США спецотдела по борьбе с «родильным туризмом»

Госдепартамент США создал специальный отдел по борьбе с «родильным туризмом» — практикой, когда иностранки приезжают в Штаты специально для рождения детей, чтобы те получили американское гражданство. Об этом сообщил глава ведомства Марко Рубио в соцсети X.

По его словам, только за первый месяц работы спецотдел отозвал более 600 виз по всему миру. Рубио назвал эту практику «чудовищным злоупотреблением» законами США. Ранее президент Дональд Трамп подписал указ о запрете такого туризма. В качестве мер предусмотрены отказ во въезде, аннулирование виз, выдворение и бессрочный запрет на посещение страны.

Погранично-таможенная служба США уже получила право досматривать беременных иностранок и отказывать им во въезде. При необходимости их могут депортировать, пояснил юрист Крис Инграм.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США с начала второго срока Дональда Трампа отозвал более 175 тысяч виз у иностранцев — в основном из-за нарушений правил, уголовных преступлений, мошенничества и угроз безопасности. В большинстве случаев основанием стал контакт владельца визы с полицией, среди причин — нападения, пьяное вождение, кражи и наркопреступления.