На Украине рушится крепость, взятие которой воспевал Михаил Ломоносов

В Черновицкой области Украины произошло новое обрушение стены Хотинской крепости — исторического памятника, взятию которого русскими войсками Михаил Ломоносов посвятил знаменитую оду. На этот раз со стены рухнули четыре зубца каменной кладки.

Повреждённый участок начал разрушаться ещё 17 апреля. После первого обвала верхняя часть стены фактически осталась без опоры, поэтому дальнейшее осыпание конструкции специалисты считали ожидаемым. Четыре зубца упали наружу, со стороны каньона.

Посетители не пострадали. Опасную территорию огородили ещё весной, а новое обрушение произошло в момент, когда рядом не было туристов. Сейчас специалисты проводят 3D-сканирование крепости и георадарное обследование территории. После завершения исследований предстоит подготовить проект реставрации. Работы осложняет расположение повреждённой стены на крутом склоне каньона, где нельзя использовать обычные строительные конструкции.

Хотинская крепость имеет особое место и в русской литературе. В 1739 году её взяли русские войска под командованием фельдмаршала Бурхарда Миниха во время Русско-турецкой войны. Узнав о победе, находившийся тогда в Германии Михаил Ломоносов написал «Оду… на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года».

Ранее глава местной администрации Андрей Дранчук сообщил о частичном обрушении стены Хотинской крепости в Черновицкой области. Он уточнил, что никто не пострадал, и доступ туристов к месту происшествия ограничен, а власти уже проинформировали министерство культуры Украины. Он также напомнил, что крепость, построенная в XIII–XVIII веках, входит в список «Семи чудес Украины».