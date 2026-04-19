Крепость, входящая в список «Семи чудес Украины», не выдержала времени и развалилась

Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.

На Украине произошло частичное обрушение стены Хотинской крепости.

Дранчук отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Доступ для туристических групп у места обрушения ограничили. Власти проинформировали министерство культуры Украины.

«Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <...> аварийная ситуация. Да, произошёл частичный обвал на большой стене. <...> Никто не пострадал», — написал Дранчук в соцсетях.

Крепость была построена в XIII–XVIII веках и входит в список «Семи чудес Украины».

