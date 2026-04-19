Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 22:18

Крепость, входящая в список «Семи чудес Украины», не выдержала времени и развалилась

В Черновицкой области рухнула часть стены древней Хотинской крепости

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрій Дранчук - Хотинський міський голова

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрій Дранчук - Хотинський міський голова

Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.

На Украине произошло частичное обрушение стены Хотинской крепости. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khotyn_gram

Дранчук отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Доступ для туристических групп у места обрушения ограничили. Власти проинформировали министерство культуры Украины.

«Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <...> аварийная ситуация. Да, произошёл частичный обвал на большой стене. <...> Никто не пострадал», — написал Дранчук в соцсетях.

Крепость была построена в XIII–XVIII веках и входит в список «Семи чудес Украины».

Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в центре Рима

Ранее в Риме произошёл взрыв газа, после которого частично обрушились три здания. Более 60 человек эвакуировали из повреждённых домов. Спасатели продолжили разбор завалов на месте происшествия. В результате инцидента пострадали как минимум два человека, их госпитализировали. Полиция начала проверку и устанавливает причины произошедшего.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar