Крепость, входящая в список «Семи чудес Украины», не выдержала времени и развалилась
В Черновицкой области рухнула часть стены древней Хотинской крепости
Обложка © Facebook / Андрій Дранчук - Хотинський міський голова
Фрагмент стены обвалился у Хотинской крепости в Черновицкой области. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.
На Украине произошло частичное обрушение стены Хотинской крепости. Видео © Instagram / khotyn_gram
Дранчук отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Доступ для туристических групп у места обрушения ограничили. Власти проинформировали министерство культуры Украины.
«Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <...> аварийная ситуация. Да, произошёл частичный обвал на большой стене. <...> Никто не пострадал», — написал Дранчук в соцсетях.
Крепость была построена в XIII–XVIII веках и входит в список «Семи чудес Украины».
