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12 августа, 17:19

Рост ВВП России во втором квартале 2026 года составил 1,3%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Рост валового внутреннего продукта России во втором квартале 2026 года составил 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщил Росстат.

На рост экономики в наибольшей степени повлияли розничный товарооборот (+7,2%), оборот общественного питания (+6,2%), грузооборот (+2,5%) и обрабатывающие производства (+2%). Оценка за второй квартал выполнена производственным методом на основе отраслевых индикаторов, подчеркнули в агентстве.

Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%
Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о главных приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года. Лидер в числе приоритетов назвал усиление обороноспособности, выполнение социальных гарантий и стимулирование экономики. Он также подчеркнул, что государство продолжит поддерживать системообразующие предприятия, крупный бизнес и сегмент МСП.

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Александра Мышляева
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