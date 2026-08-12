Рост ВВП России во втором квартале 2026 года составил 1,3%

Рост валового внутреннего продукта России во втором квартале 2026 года составил 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщил Росстат.

На рост экономики в наибольшей степени повлияли розничный товарооборот (+7,2%), оборот общественного питания (+6,2%), грузооборот (+2,5%) и обрабатывающие производства (+2%). Оценка за второй квартал выполнена производственным методом на основе отраслевых индикаторов, подчеркнули в агентстве.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о главных приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года. Лидер в числе приоритетов назвал усиление обороноспособности, выполнение социальных гарантий и стимулирование экономики. Он также подчеркнул, что государство продолжит поддерживать системообразующие предприятия, крупный бизнес и сегмент МСП.