Цацку оставляем: Ермак так и не уговорил суд снять с него электронный браслет

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжит носить электронный браслет на прежних условиях. Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины передаёт украинское издание «Общественное».

Адвокаты утверждали, что постановление следственного судьи не мотивировано, а его резолютивная часть сформулирована непонятно. При этом защита просила не отменить обязанность носить браслет, а уточнить её пределы.

Суд оставил прежнее решение без изменений. Он также отказался проводить заседание в закрытом режиме, хотя адвокаты настаивали на этом из соображений безопасности.

Сам Ермак в суд не пришёл. В своём ходатайстве он сослался на «объективные причины» и попросил рассмотреть жалобу без него.

За два дня до заседания ВАКС разрешил Ермаку свободно посещать семь областей Украины для участия в проекте юридической помощи военным. Одновременно судья отказался снимать с него электронный браслет.

Позавчера Life.ru сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины позволил Андрею Ермаку покидать Киевскую область и ездить в прифронтовые регионы, но оставил его под электронным наблюдением. Экс-глава офиса президента сможет посещать Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую области и ДНР с правом транзита через другие территории. Просьбу он объяснял поддержкой военных, а в НАБУ поступали письма от комбригов с аналогичными ходатайствами. При этом снимать браслет судья отказался.