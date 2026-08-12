Две женщины пострадали при атаке БПЛА в центре Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Удар пришёлся на центральный Ворошиловский район. Их госпитализировали.

«Пострадали две женщины 1967 и 1984 г. р.», — написал он.

Ранее стали известны последствия последней атаки ВСУ на Новороссийск. По данным властей Кубани, помимо прочего, повреждены 60 жилых домов.