Две женщины пострадали при атаке БПЛА в центре Донецка
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Две женщины пострадали при атаке БПЛА в центре Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Удар пришёлся на центральный Ворошиловский район. Их госпитализировали.
«Пострадали две женщины 1967 и 1984 г. р.», — написал он.
Ранее стали известны последствия последней атаки ВСУ на Новороссийск. По данным властей Кубани, помимо прочего, повреждены 60 жилых домов.
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