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12 августа, 17:25

Две женщины пострадали при атаке БПЛА в центре Донецка

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Две женщины пострадали при атаке БПЛА в центре Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Удар пришёлся на центральный Ворошиловский район. Их госпитализировали.

«Пострадали две женщины 1967 и 1984 г. р.», — написал он.

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Ранее стали известны последствия последней атаки ВСУ на Новороссийск. По данным властей Кубани, помимо прочего, повреждены 60 жилых домов.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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